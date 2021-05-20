В Пензенской области клещи атаковали более 500 жителей

В Пензенской области продолжает расти число пострадавших от укусов клещей. Данные на четверг, 20 мая, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.
За минувшую неделю членистоногие атаковали 286 жителей области, в том числе 65 детей в возрасте до 14 лет. В предыдущие семь дней пострадали 210 человек, среди них 66 несовершеннолетних.
Всего с начала активности клещей с их укусами к медикам обратилось 577 пензенцев, 159 из них – дети.
«В отношении всех обратившихся приняты стандартные меры профилактики», - добавили в ведомстве.
На возбудителей клещевого иксодового боррелиоза в лаборатории проверили 473 кровососа, снятых с людей (184 - за минувшую неделю), в 61 случае (12,9%) результаты были положительными.
клещь такой маленький а такой вредный