В Пензенской области клещи атаковали более 500 жителей

20.05.2021 | 16:14

В Пензенской области продолжает расти число пострадавших от укусов клещей. Данные на четверг, 20 мая, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

За минувшую неделю членистоногие атаковали 286 жителей области, в том числе 65 детей в возрасте до 14 лет. В предыдущие семь дней пострадали 210 человек, среди них 66 несовершеннолетних.

Всего с начала активности клещей с их укусами к медикам обратилось 577 пензенцев, 159 из них – дети.

«В отношении всех обратившихся приняты стандартные меры профилактики», - добавили в ведомстве.

На возбудителей клещевого иксодового боррелиоза в лаборатории проверили 473 кровососа, снятых с людей (184 - за минувшую неделю), в 61 случае (12,9%) результаты были положительными.