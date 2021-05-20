В Пензе ресурсникам напомнили о важности благоустройства

20.05.2021 | 19:22

На совещании в областном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. Разрытий в Пензе больше 800, и все на контроле. Меняя трубы, устраняя аварии на сетях, не стоит забывать о восстановлении благоустройства территории после проведения земляных работ, акцентировал внимание собравшихся врио начальника УЖКХ Михаил Панюхин.

«Если организации нарушают сроки или допускают еще какие-то небрежности в работе, то им выдаются предписания на устранение выявленных недостатков. В этом году ресурсоснабжающим организациям выдано 177 предписаний, из них исполнено около 160», - сообщил начальник отдела Департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Клюев.

На тротуаре рядом с домом № 11 на улице Мира зияет яма. Место раскопок обозначено, и даже указаны сроки окончания работ. На противоположной стороне дороги также выставлены щиты. Вот только тех, кто производит ремонт, не видно.

«Зиму мы пройдем с вами на достойном уровне. Чем больше переложим сетей, тем лучше, но восстанавливать благоустройство обязательно нужно. Посев травы не осуществляется. Грунта, который должен быть сверху, чернозема тоже нет», - отметил врио начальника Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

Во дворе дома № 3 на Одесской, откуда от жителя поступила жалоба в адрес начальника областного управления ЖКХ, после устранения аварии место раскопок не разровняли даже трактором.