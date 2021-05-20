У пензенских водоемов установят стенды с информацией об утонувших

20.05.2021 | 13:26

В течение всего лета, с 1 июня по 31 августа, в Пензенской области будут приниматься комплексные меры для того, чтобы обеспечить людям отдых у воды. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Олег Мельниченко.

Задачи поставлены перед многими ведомствами. Так, министерство образования должно обеспечить системы вызова экстренных служб в местах отдыха детей и провести в оздоровительных лагерях занятия по правилам безопасности на воде.

Управлению ЖКХ и ГЗН следует организовать рейды с участием представителей полиции и органов власти.

Главному региональному управлению МЧС рекомендвано провести месячник безопасности и организовать патрулирование берегов, а областному управлению МВД - заняться профилактикой в запрещенных для купания местах и поддерживать правопорядок в зонах отдыха.

Сотрудники Роспотребнадзора должны мониторить санитарно-эпидемиологическое состояния воды.

Множество задач возложено на плечи руководителей органов местного самоуправления. Они должны обустроить места массового отдыха, создать спасательные посты, обеспечить дежурства, распространить среди населения памятки и листовки с правилами безопасного отдыха, способами спасения утопающих на воде и приемами оказания первой помощи пострадавшим, а также обеспечить работу плавательных бассейнов для обучения детей плаванию.

Кроме того, в местах массового отдыха будут установлены стенды с информацией о трагических случаях на водоемах области и телефонами экстренных служб. Подобный опыт уже был апробирован в Пензе в прошлом году: к знакам «Купание запрещено» добавились таблички с надписью «В этом месте утонул человек» и информацией об ответственности за нарушения.