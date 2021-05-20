Общество

У пензенских водоемов установят стенды с информацией об утонувших

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В течение всего лета, с 1 июня по 31 августа, в Пензенской области будут приниматься комплексные меры для того, чтобы обеспечить людям отдых у воды. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Олег Мельниченко.

Задачи поставлены перед многими ведомствами. Так, министерство образования должно обеспечить системы вызова экстренных служб в местах отдыха детей и провести в оздоровительных лагерях занятия по правилам безопасности на воде.

Управлению ЖКХ и ГЗН следует организовать рейды с участием представителей полиции и органов власти.

Главному региональному управлению МЧС рекомендвано провести месячник безопасности и организовать патрулирование берегов, а областному управлению МВД - заняться профилактикой в запрещенных для купания местах и поддерживать правопорядок в зонах отдыха.

Сотрудники Роспотребнадзора должны мониторить санитарно-эпидемиологическое состояния воды.

Множество задач возложено на плечи руководителей органов местного самоуправления. Они должны обустроить места массового отдыха, создать спасательные посты, обеспечить дежурства, распространить среди населения памятки и листовки с правилами безопасного отдыха, способами спасения утопающих на воде и приемами оказания первой помощи пострадавшим, а также обеспечить работу плавательных бассейнов для обучения детей плаванию.

Кроме того, в местах массового отдыха будут установлены стенды с информацией о трагических случаях на водоемах области и телефонами экстренных служб. Подобный опыт уже был апробирован в Пензе в прошлом году: к знакам «Купание запрещено» добавились таблички с надписью «В этом месте утонул человек» и информацией об ответственности за нарушения.

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Гость||

ЗДесь Утонул Модер тракторист клещ и еще больной на голову.Вот умора)

Гость||

У дорог памятники ставят же... Дурной пример заразителен.

Гость||

Вместо того, чтобы привести водоемы в порядок.

Гость||

Главное чтобы бюджет был «освоен»

Гость||

Про Чапаева плакат будет?

Гость||

Мож сразу мемориалы сделать? и есть ведь кто возьмется.

Гость||

мож еще сразу таблички на домах повесить, кто где и с какого этажа?

Гость||

Когда же в России радоваться жизни то будем? Кругом дебильные кресты, венки,таблички , памятники, кладбища. Когда , товарищи?

Гость||

Так закопайте Суру и все! Одна польза-половодья нет,комаров нет,утопленников нет,мостов и не надо.

Гость||

Хорошо хоть с обочин дорог типа "могилки" убрали, вдоль прудов поставьте еще, все берега засрите. Маразм крепчает.

гребень||

мир сошел с ума

Гость||

Гость писал(a):

Так закопайте Суру и все! Одна польза-половодья нет,комаров нет,утопленников нет,мостов и не надо.
так это не Сура, а Свинуха с 40 года. Ну или Пенза, если по производной.

Гость||

У меня теща в ванной чуть не захлебнулась.

Гость||

Еще таблички поставьте сколько рыб по весне задохнулось, сколько от отходов вымерло.

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо хоть с обочин дорог типа "могилки" убрали,
прям, рядом с Петухом как стояли так и стоят.

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Имя: Гость
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