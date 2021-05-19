В Пензе отдыхающим у воды раздали памятки о правилах безопасности

19.05.2021 | 10:33

Во вторник, 18 мая, в Пензе прошел очередной рейд по городским водоемам. С наступлением жары такие акции проводятся регулярно. На этот раз сотрудники управления ГОЧС побывали на пруду у горбольницы № 6.

«Главной целью мероприятия стало предупреждение случаев гибели детей на воде», - уточнили в пресс-службе администрации города.

Участники рейда напомнили отдыхающим о правилах поведения у воды и последствиях их нарушения, которые могут быть плачевными. Также пензенцам раздали памятки и информационные буклеты.

В этом году пляжный сезон в Пензе официально еще не открыт. Как сообщалось ранее, в конце мая пройдет аукцион среди желающих озаботиться отдыхом горожан у воды. Сам договор на оказание услуг планируется подписать 3-4 июня. Подрядчик должен отвечать за благоустройство берегов. А вот купаться разрешат лишь в том случае, если пробы воды будут соответствовать санитарным нормам.