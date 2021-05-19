Общество

В Пензе отдыхающим у воды раздали памятки о правилах безопасности

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Во вторник, 18 мая, в Пензе прошел очередной рейд по городским водоемам. С наступлением жары такие акции проводятся регулярно. На этот раз сотрудники управления ГОЧС побывали на пруду у горбольницы № 6.

«Главной целью мероприятия стало предупреждение случаев гибели детей на воде», - уточнили в пресс-службе администрации города.

Участники рейда напомнили отдыхающим о правилах поведения у воды и последствиях их нарушения, которые могут быть плачевными. Также пензенцам раздали памятки и информационные буклеты.

В этом году пляжный сезон в Пензе официально еще не открыт. Как сообщалось ранее, в конце мая пройдет аукцион среди желающих озаботиться отдыхом горожан у воды. Сам договор на оказание услуг планируется подписать 3-4 июня. Подрядчик должен отвечать за благоустройство берегов. А вот купаться разрешат лишь в том случае, если пробы воды будут соответствовать санитарным нормам.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сам договор на оказание услуг планируется подписать 3-4 июня.
А со 2 августа(Ильин день) уже и купаться нельзя...

Гость||

Вот там загадили этот пруд, да и другие тожа, на гпз энту "ривьеру" засрали пьяницы с шашлыками, невозможно находится там, с утра до ночи квасит народ, ужоос!

Имя: Гость
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