В Город Спутник по Суре пошли речные суда

19.05.2021 | 11:23

В Городе Спутнике открыли новую пристань - на берегу Суры, сразу за пляжем. Сюда каждый день будут приплывать суда фирмы Tigarbo и брать пассажиров на часовые катания по реке. Первое судно уже вышло в рейс.

«При наличии желающих катать по реке мы будем каждый час, а вот отправляться по маршруту от Спутника до «Ростка» и обратно пока планируем дважды в день - в обед и вечером. Все будет зависеть от спроса. Ждем всех! Наша касса работает там же, где и касса колеса обозрения в парке Спутника», - рассказал руководитель компании «Катер-Сура» Дмитрий Орлов.

Он подчеркнул, что все суда, которые будут перевозить жителей и гостей Спутника, новые, прошли необходимую регистрацию.

«Такого движения по реке не хватало, очень правильное решение», - оценила новшество гостья Города Спутника Татьяна Горбунова.

Отдых в Городе Спутнике становится все более разнообразным и интересным. Все желающие могут оценить его и получить удовольствие.