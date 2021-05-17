Опубликована география новых случаев заражения COVID-19

17.05.2021 | 14:22

В понедельник, 17 мая, коронавирус подтвердили еще у 75 жителей региона. Итого с начала пандемии в области заболело 46 248 человек.

В региональном оперативном штабе обнародовали географию распространения COVID-19. В Пензе новыми пациентами стали 28 граждан.

8 человек заразились коронавирусом в Сердобском районе, по 5 - в Пензенском и городе Заречном. 4 - в Колышлейском районе.

По 3 человека - в Мокшанском и Шемышейском районах. По 2 - в Городищенском, Иссинском, Лопатинском, Нижнеломовском, Никольском и Кузнецком районах.

По одному новому заболевшему прибавилось в Башмаковском, Белинском, Вадинском, Лунинском, Малосердобинском, Пачелмском, Тамалинском районах.

За выходные в регионе на COVID-19 обследовались 4 502 человека.

Медики следят за состоянием 5 903 жителей области, 129 568 снято с наблюдения.