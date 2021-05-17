Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мая 2021|15:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |

Общество

Опубликована география новых случаев заражения COVID-19

Печать

В понедельник, 17 мая, коронавирус подтвердили еще у 75 жителей региона. Итого с начала пандемии в области заболело 46 248 человек.

В региональном оперативном штабе обнародовали географию распространения COVID-19. В Пензе новыми пациентами стали 28 граждан.

8 человек заразились коронавирусом в Сердобском районе, по 5 - в Пензенском и городе Заречном. 4 - в Колышлейском районе.

По 3 человека - в Мокшанском и Шемышейском районах. По 2 - в Городищенском, Иссинском, Лопатинском, Нижнеломовском, Никольском и Кузнецком районах.

По одному новому заболевшему прибавилось в Башмаковском, Белинском, Вадинском, Лунинском, Малосердобинском, Пачелмском, Тамалинском районах.

За выходные в регионе на COVID-19 обследовались 4 502 человека.

Медики следят за состоянием 5 903 жителей области, 129 568 снято с наблюдения.

0
0
0
0
 
Гость||

Какие выходные? Подружка вызывала врача, но ей сказали,что все равно лаборатории не работаю и смысла брать анализ нет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте