Опубликована география новых случаев заражения COVID-19

В понедельник, 17 мая, коронавирус подтвердили еще у 75 жителей региона. Итого с начала пандемии в области заболело 46 248 человек.
В региональном оперативном штабе обнародовали географию распространения COVID-19. В Пензе новыми пациентами стали 28 граждан.
8 человек заразились коронавирусом в Сердобском районе, по 5 - в Пензенском и городе Заречном. 4 - в Колышлейском районе.
По 3 человека - в Мокшанском и Шемышейском районах. По 2 - в Городищенском, Иссинском, Лопатинском, Нижнеломовском, Никольском и Кузнецком районах.
По одному новому заболевшему прибавилось в Башмаковском, Белинском, Вадинском, Лунинском, Малосердобинском, Пачелмском, Тамалинском районах.
За выходные в регионе на COVID-19 обследовались 4 502 человека.
Медики следят за состоянием 5 903 жителей области, 129 568 снято с наблюдения.
Какие выходные? Подружка вызывала врача, но ей сказали,что все равно лаборатории не работаю и смысла брать анализ нет.