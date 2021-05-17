«Дамате» приняла участие в очистке берега Сурского водохранилища

17.05.2021 | 14:14

Сотрудники ГК «Дамате» очистили берега Сурского водохранилища. Они приняли участие в акции «ЭкоВес». Волонтеры собрали почти 1 150 мешков бытового мусора, оставленного жителями области.

Акция проходила 15-16 мая, организаторами стали неравнодушные граждане. Мероприятие объединило более 200 волонтеров, которые приехали со всех концов области, сотрудников пензенских предприятий и организаций.

Работники «Дамате» вместе с остальными активистами несколько часов трудились на прибрежной полосе. Собранные ими стекло, пластик и бумага отсортированы и утилизированы.

Цель акции - сформировать у любителей отдыха у водоема бережное отношение к важному ресурсу Пензы и области. Особенно актуальна она в настоящий момент, когда желающих провести время на водохранилище становится больше с каждым днем.

«Весной этого года экологические субботники с участием сотрудников «Дамате» прошли не только в Пензенской области, но и в других регионах присутствия компании: Тюмени, Ставрополе, Ростове. Это важная и добрая традиция, которая позволяет внести наш небольшой вклад в общее дело по благоустройству территорий, повысить командный дух и сплоченность коллектива. Мы уверены, что бережное отношение к природе, своему месту жительства - это необходимая база для формирования и сохранения комфортной среды проживания», - отметил генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

«Дамате» поддерживает волонтерское движение, поощряя экологические и социальные инициативы. Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры и социальной сферы территорий, где находятся объекты компании, ее сотрудники участвуют в культурной и общественной жизни районов.

В августе 2020 года ГК «Дамате» объявила о начале разработки программы «Стратегии устойчивого развития», которая предусматривает мероприятия, направленные на улучшение показателей компании в социальной, экономической и экологической сферах.

Устойчивое развитие является актуальным международным трендом. «Дамате» - один из немногих крупных агрохолдингов в России, которые действуют по образцу лучших западных компаний.