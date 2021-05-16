Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 мая 2021|13:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

Общество

В суточную статистику по COVID-19 вошли Пенза, Заречный и 15 районов

Печать

В воскресенье, 16 мая, в Пензе прибавилось 32 заразившихся коронавирусом. Географию новых случаев инфекции обнародовал региональный оперативный штаб.

Всего за сутки подтвердили 74 случая COVID-19. Помимо областного центра, заразившихся зарегистрировали в Мокшанском (7), Нижнеломовском (6), Бессоновском, Кузнецком районах, в ЗАТО Заречный (по 4), в Каменском, Пензенском (по 3), в Сердобском, Сосновоборском (по 2) районах.

По одному инфицированному прибавилось в Бековском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Колышлейском, Малосердобинском и Пачелмском районах.

Общее число заразившихся в области достигло 46 173, выздоровели 43 549 пациентов, 726 (327 мужчин и 399 женщин) скончались.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте