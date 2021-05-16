В суточную статистику по COVID-19 вошли Пенза, Заречный и 15 районов

16.05.2021 | 12:18

В воскресенье, 16 мая, в Пензе прибавилось 32 заразившихся коронавирусом. Географию новых случаев инфекции обнародовал региональный оперативный штаб.

Всего за сутки подтвердили 74 случая COVID-19. Помимо областного центра, заразившихся зарегистрировали в Мокшанском (7), Нижнеломовском (6), Бессоновском, Кузнецком районах, в ЗАТО Заречный (по 4), в Каменском, Пензенском (по 3), в Сердобском, Сосновоборском (по 2) районах.

По одному инфицированному прибавилось в Бековском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Колышлейском, Малосердобинском и Пачелмском районах.

Общее число заразившихся в области достигло 46 173, выздоровели 43 549 пациентов, 726 (327 мужчин и 399 женщин) скончались.