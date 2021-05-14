В жилом комплексе «Арбековская застава» откроют ясли-сад

14.05.2021 | 16:24

Наличие детского сада в микрорайоне - очень важный вопрос. Группа компаний «Территория жизни» при строительстве современных проектов учитывает, что в комплексе будет проживать большое количество семей с маленькими детьми. При проектировании уделяется особое внимание наличию школ, детсадов, просторных игровых площадок.

В ЖК «Арбековская застава» (в 7-м микрорайоне Арбекова) в многоквартирном жилом доме планируется открыть детский сад для групп раннего возраста. Ясли-сад будет располагаться на 1-м этаже строения № 15б. Он рассчитан на 63 ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет, всего будет три группы по 21 месту в каждой. Дом введут в эксплуатацию уже в этом году.

Отдельно стоит рассказать о строении № 15б, в котором будет располагаться детский сад. Холлы в нем - это уютное и продуманное пространство. Вход организован на уровне земли - ничто не помешает пройти с коляской. В квартирах - новый вариант отделки Smart+ и много полезных решений для жителей: большие окна, высокие потолки, качественные материалы и сантехника. Подобная отделка будет применена и в помещении детского сада.

Ясли-сад будет отвечать всем современным требованиям, его оборудуют пищевым и медицинским блоками. Все группы отделают современными экологичными материалами. В игровых предусмотрят систему «теплый мат». Нагревательные маты предназначены для обеспечения комфортной температуры поверхности пола, а также могут использоваться для основного обогрева помещения.

На прилегающей территории расположатся огороженные детские площадки для каждой группы. Рядом со зданием будет пешеходная аллея - комфортное место для прогулок с современным ландшафтным дизайном. Это тихая и широкая улица, где удобно гулять с коляской. Вдоль бульвара длиной в 750 метров будут расположены воркаут-площадка, перголы с лавочками, спортивная зона для детей. Покрытие бульвара подходит для катания на роликах и скейте.

Жилье в современном доме, на первом этаже которого расположен детский сад, - хороший вариант для молодой семьи. В наличии 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с чистовой отделкой SmartPRO. В «Арбековской заставе» все готово для жизни: сам район почти достроен, а квартиры сдаются сразу с ремонтом.

Мечта каждого человека - обрести жилье, в котором гармонично соединены комфорт, современные технологии и благоустроенная территория. Такой подход применяется в жилом комплексе «Арбековская застава» от группы компаний «Территория жизни».

Подробности можно узнать по телефону +7(8412)203-000, а также на сайте арбековскаязастава.рф.