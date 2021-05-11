В Спутнике в День Победы открыли Доску славы

11.05.2021 | 12:10

Знаменательное событие состоялось в Городе Спутнике в рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы. На территории мемориального комплекса «Колокол памяти» на Прибрежном бульваре торжественно открыли Доску славы Героев Советского Союза - уроженцев Пензенского района.

С инициативой открытия доски выступил строительный холдинг «Термодом» в лице его руководителя Рафика Ибрагимова. Годом ранее на средства холдинга был создан комплекс «Колокол памяти». Теперь же мемориал дополнила Доска славы с именами девяти Героев Советского Союза.

Церемонию посетили врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Валерий Лидин, руководители администраций Пензенского района и Засечного сельсовета, а также представители областного и городского Совета ветеранов.

«Памятная доска открывается в Спутнике, в одном из крупнейших микрорайонов. Здесь люди будут постоянно видеть этих героев, узнавать об их подвигах», - отметил Олег Мельниченко.

Глава «Термодома» Рафик Ибрагимов добавил, что холдинг продолжит благоустраивать и развивать мемориальный комплекс. В частности, в будущем Доску славы заменят на гранитную.

За заботу о памяти и истории руководство «Термодома» поблагодарили родные Героя Советского Союза Михаила Волкова.

В рамках празднования Дня Победы в Спутнике на 9 Мая также подготовили большую концертную программу. На сцене выступили юные исполнители и именитые солисты Марта Серебрякова, Тимофей Николаев, Сергей Князев, Сергей Митрофанов.

Концерт завершило зрелищное фаер-шоу от коллектива «Солтис» и официальный запуск фонтанного комплекса. Сезон «поющих фонтанов» в Спутнике открылся.

Афишу мероприятий, которые намечаются в Спутнике, можно увидеть на сайте penza-sputnik.ru.