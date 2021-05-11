Сетевое издание|18+|Вторник|11 мая 2021|12:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Спутнике в День Победы открыли Доску славы

Печать

Знаменательное событие состоялось в Городе Спутнике в рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы. На территории мемориального комплекса «Колокол памяти» на Прибрежном бульваре торжественно открыли Доску славы Героев Советского Союза - уроженцев Пензенского района.

С инициативой открытия доски выступил строительный холдинг «Термодом» в лице его руководителя Рафика Ибрагимова. Годом ранее на средства холдинга был создан комплекс «Колокол памяти». Теперь же мемориал дополнила Доска славы с именами девяти Героев Советского Союза.

Церемонию посетили врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Валерий Лидин, руководители администраций Пензенского района и Засечного сельсовета, а также представители областного и городского Совета ветеранов.

«Памятная доска открывается в Спутнике, в одном из крупнейших микрорайонов. Здесь люди будут постоянно видеть этих героев, узнавать об их подвигах», - отметил Олег Мельниченко.

Глава «Термодома» Рафик Ибрагимов добавил, что холдинг продолжит благоустраивать и развивать мемориальный комплекс. В частности, в будущем Доску славы заменят на гранитную.

За заботу о памяти и истории руководство «Термодома» поблагодарили родные Героя Советского Союза Михаила Волкова.

В рамках празднования Дня Победы в Спутнике на 9 Мая также подготовили большую концертную программу. На сцене выступили юные исполнители и именитые солисты Марта Серебрякова, Тимофей Николаев, Сергей Князев, Сергей Митрофанов.

Концерт завершило зрелищное фаер-шоу от коллектива «Солтис» и официальный запуск фонтанного комплекса. Сезон «поющих фонтанов» в Спутнике открылся.

Афишу мероприятий, которые намечаются в Спутнике, можно увидеть на сайте penza-sputnik.ru.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте