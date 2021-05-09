«Термодом» поздравляет ветеранов с Днем Победы

09.05.2021 | 11:58

День Победы - один из самых главных праздников страны, национальный, объединяющий, учащий хранить память и уважение ко всем причастным к Великой Победе, которой исполнилось 76 лет.

Ежегодно строительный холдинг «Термодом» готовит большую программу празднования Дня Победы в Городе Спутнике, а главное - поздравляет с этим днем всех ветеранов, проживающих в микрорайоне.

Их история - история больших человеческих подвигов. И лучше самих участников войны никто не сможет поздравить большую страну с Днем Победы.

Один из живущих в Спутнике ветеранов - Екатерина Юркова. Она родилась в 1927 году. В 1945-м дошла до Берлина в рядах Красной армии. Прожив непростую жизнь, женщина встречает очередной День Победы в уютной квартире в Городе Спутнике, который так любит за тот мир, за который она героически воевала.

Строительный холдинг «Термодом» благодарит всех участников Великой Отечественной войны за подвиги на фронте и в тылу. Живите долго и счастливо, дорогие ветераны!