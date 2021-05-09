Руководитель горводоканала поздравил пензенцев с Днем Победы

09.05.2021 | 10:00

В воскресенье, 9 мая, главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин поздравил жителей Пензы с Днем Победы.

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители города Пензы! От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!

Все дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжелой в истории человечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, - вне времени.

Наш долг - хранить память о мужестве героев и передавать память об их подвиге и любви к Родине следующим поколениям.

Низкий поклон всем ветеранам, всем тем, кто внес свой вклад в Победу на фронте или в тылу. Не померкнет в веках подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне!

В этот светлый майский праздник от всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, благополучия, добра и счастья! Пусть небо над нашими головами всегда будет светлым и чистым! С Днем Победы!» - говорится в поздравлении Юрия Ильина.