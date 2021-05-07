Общество

Пензенцев приглашают на крестный ход в построенный губернатором храм

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Жителей области приглашают в село Калинино Пензенского района, где в субботу, 8 мая, состоится пасхальный крестный ход.

Он пройдет в храме в честь Успения Божией Матери, построенном первым пензенским губернатором Филиппом Вигелем в качестве родового.

«Крестный ход впервые за последние 90 лет состоится здесь в рамках акции «Пасха в каждом храме!», цель которой - на Светлой седмице помолиться в полуразрушенных и заброшенных российских храмах (или рядом с ними, если внутри не представляется возможным)», - объяснили в Пензенской епархии.

В мероприятии, запланированном на 12:00, примут участие сотрудники епархии, прихожане из Калинина и ближайших населенных пунктов, а также все, кто захочет приехать.

«Если жители других сел, где есть заброшенные храмы, также пожелают провести пасхальный крестный ход, это можно сделать самим, даже без священника - для этого Синодальный миссионерский отдел и Комиссия по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете г. Москвы разработали последование краткого пасхального богослужения, которое, по благословению настоятеля ближайшего прихода, можно совершить без участия священнослужителя. Подробные инструкции размещены на сайте проекта», - добавили в Пензенской епархии.

Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость||

дичь очередная

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жителей области приглашают в село Калинино Пензенского района, где в субботу, 8 мая, состоится пасхальный крестный ход.
Все публичные мероприятия в соответствии с постановлением Губернатора Пензенской области о введении режима повышенной готовности запрещены на территории региона. Жителей области приглашают совершить правонарушение.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцев приглашают на крестный ход в построенный губернатором храм
Не пензенцев, а прихожан РПЦ.

Гость||

И всё таки она вертится...

Гость||

вот прикололи, так прикололи - заголовок и фото с очень двойным подтекстом

Гость||

а на фото точно этот храм? или поставили что попалось?

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Жителей области приглашают в село

> Калинино Пензенского района, где в субботу, 8 мая, состоится пасхальный

> крестный ход.

Все публичные мероприятия в соответствии с

> постановлением Губернатора Пензенской области о введении режима повышенной

> готовности запрещены на территории региона. Жителей области приглашают

> совершить правонарушение.

Полицейские должны составить протоколы на нарушителей и направить в суд.

Гость||

Ну наконец то!

Гость||

Благое дело. Возродится православная вера, возродится Россия.

Гость||

Я кастрюлю на голову надену и прийду обязательно.

Гость||

А когда вокруг Чудо-коня с дырой и яйцами хоровод водить будут? Или не будут? Зря, что ли в центре города такую чуду соорудили всем на зависть. А как поставят рядом Бабу-коня, так ваще лепота будет! И храмик рядышком, тоже, кстати, губернатор строил. Правда, в жизни это не помогло.

Гость||

12:51, кастрюля - это ересь! Нужно дуршлаг, причем, желательно эмалированый, а не пластмассовый или аллюминиевый.

Гость||

12:29, в точку!

Гость||

Гость писал(a):

А когда вокруг Чудо-коня с дырой и яйцами хоровод водить будут? Или не будут? Зря, что ли в центре города такую чуду соорудили всем на зависть. А как поставят рядом Бабу-коня, так ваще лепота будет! И храмик рядышком, тоже, кстати, губернатор строил. Правда, в жизни это не помогло.
Лечись.

Гость||

Замутили таки ... хоровод.

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Имя: Гость
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