Пензенцев приглашают на крестный ход в построенный губернатором храм

07.05.2021 | 11:55

Жителей области приглашают в село Калинино Пензенского района, где в субботу, 8 мая, состоится пасхальный крестный ход.

Он пройдет в храме в честь Успения Божией Матери, построенном первым пензенским губернатором Филиппом Вигелем в качестве родового.

«Крестный ход впервые за последние 90 лет состоится здесь в рамках акции «Пасха в каждом храме!», цель которой - на Светлой седмице помолиться в полуразрушенных и заброшенных российских храмах (или рядом с ними, если внутри не представляется возможным)», - объяснили в Пензенской епархии.

В мероприятии, запланированном на 12:00, примут участие сотрудники епархии, прихожане из Калинина и ближайших населенных пунктов, а также все, кто захочет приехать.

«Если жители других сел, где есть заброшенные храмы, также пожелают провести пасхальный крестный ход, это можно сделать самим, даже без священника - для этого Синодальный миссионерский отдел и Комиссия по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете г. Москвы разработали последование краткого пасхального богослужения, которое, по благословению настоятеля ближайшего прихода, можно совершить без участия священнослужителя. Подробные инструкции размещены на сайте проекта», - добавили в Пензенской епархии.