В Кузнецке опубликован график движения дачных автобусов

30.04.2021 | 09:05

На сайте администрации Кузнецка опубликовала расписание дачных автобусов.

До дач в поселке Пионер автобус идет по будням в понедельник, среду и пятницу в 6:30, 7:45, 16:50 и 18:30, по выходным и праздникам - в 6:30, 7:45 и в 18:30. Стоимость билета - 31 рубль.

До дачного товарищества «Зеленый шум» автобус ходит по средам в 8:00 и 18:00, по выходным и праздникам к ним добавляются рейсы в 10:00 и в 15:00. Билет стоит 31 рубль.

В Вишневку по маршруту через улицы Белинского и Индустриальную машины отъезжают по средам в 8:30 и 19:00, по выходным и праздникам - еще и в 14:00. Цена проезда - 27 рублей.

По средам, субботам и воскресеньям в 9:00 и 19:00 до Вишневки идет автобус от автовокзала по улице Минской и через Западный микрорайон. Стоимость билета - 44 рубля.

До Кармановки по средам рейсы назначены на 9:00 и 19:00, по выходным - в 7:00, 9:00, 16:00 и 19:00. Билет стоит 32 рубля.

До дачных участков в Шелемисе автобус отправляется по средам и субботам в 5:30 и 13:30. Доехать можно за 76 рублей.

«С 1 по 10 мая транспорт для садоводов будет отъезжать от автовокзала по графику выходных дней», - сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.