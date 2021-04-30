Названы муниципалитеты Пензенской области с новыми случаями COVID-19

В пятницу, 30 апреля, региональный оперштаб озвучил географию распространения новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.
Из 87 выявленных за сутки пациентов 50 - из Пензы, 9 - из Пензенского района, 7 - из Заречного.
6 человек проживает в Шемышейском районе, 5 - в Нижнеломовском, по 2 - в Колышлейском, Мокшанском, Сердобском, Спасском и Тамалинском районах.
За сутки обследовано ПЦР-методом 2 445 жителей области. Суммарный охват тестированием на COVID-19 составляет 67,67% населения.
В общей сложности в регионе подтверждено 44 906 случаев COVID-19. Под наблюдением медиков находится 13 248 человек, снято с него 116 528.
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