В мэрии Пензы вновь обсудили дорогу в Ахунах, ставшую частной

28.04.2021 | 10:35

Проблему дороги в Ахунах, оказавшейся в частной собственности, вновь обсудили на планерке в администрации Пензы в среду, 28 апреля.

Конфликт интересов возник в августе прошлого года. Участок, по которому проходила часть улицы Мичурина, купил горожанин, и дорога оказалась в его собственности. Новый хозяин объявил о намерении закрыть привычный для местных жителей путь к школе на Ягодной улице.

Перед началом учебного года на дороге появилась бетонная конструкция и стал возможен только проход, а не проезд. Люди возмутились такими действиями, считая их самоуправством.

В ситуацию вмешались чиновники горадминистрации. «С одной стороны, собственник распоряжается земельным участком на законных основаниях, с другой - есть необходимость сохранить этот путь. Мы встречались с владельцем участка, ограничивать проход он не будет», - успокоил на встрече жителей Ахун мэр Пензы Андрей Лузгин.

В апреле 2021-го местные жители вновь забили тревогу, заявив, что дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Ситуацию обсудили в администрации.

«В прошлом году мы выезжали в Ахуны по вопросу земельного участка, который был продан с торгов при банкротстве «Пензастроя». В него вошла дорога. У нас была договоренность, что мы либо подаем иск об оспаривании, либо наложим серветут», - напомнил Андрей Лузгин.

В итоге на участок был наложен сервитут (право ограниченного пользования), а владельца земли уведомили, что строить на ней нельзя, так как она находится в охранной зоне курорта. Однако хозяин намерен оспорить ограничение.

«Если сервитут не устоит, готовьте изъятие части земельного участка для строительства инженерной инфраструктуры. Сейчас готовятся изменения в генплане, соответственно эту дорогу нужно предусмотреть. Интересы жителей в данном случае важнее. Надо найти механизм компенсации владельцу за ту часть земельного участка, которую он использовать не сможет», - распорядился Андрей Лузгин.