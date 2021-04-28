Общество

В мэрии Пензы вновь обсудили дорогу в Ахунах, ставшую частной

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Проблему дороги в Ахунах, оказавшейся в частной собственности, вновь обсудили на планерке в администрации Пензы в среду, 28 апреля.

Конфликт интересов возник в августе прошлого года. Участок, по которому проходила часть улицы Мичурина, купил горожанин, и дорога оказалась в его собственности. Новый хозяин объявил о намерении закрыть привычный для местных жителей путь к школе на Ягодной улице.

Перед началом учебного года на дороге появилась бетонная конструкция и стал возможен только проход, а не проезд. Люди возмутились такими действиями, считая их самоуправством.

В ситуацию вмешались чиновники горадминистрации. «С одной стороны, собственник распоряжается земельным участком на законных основаниях, с другой - есть необходимость сохранить этот путь. Мы встречались с владельцем участка, ограничивать проход он не будет», - успокоил на встрече жителей Ахун мэр Пензы Андрей Лузгин.

В апреле 2021-го местные жители вновь забили тревогу, заявив, что дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Ситуацию обсудили в администрации.

«В прошлом году мы выезжали в Ахуны по вопросу земельного участка, который был продан с торгов при банкротстве «Пензастроя». В него вошла дорога. У нас была договоренность, что мы либо подаем иск об оспаривании, либо наложим серветут», - напомнил Андрей Лузгин.

В итоге на участок был наложен сервитут (право ограниченного пользования), а владельца земли уведомили, что строить на ней нельзя, так как она находится в охранной зоне курорта. Однако хозяин намерен оспорить ограничение.

«Если сервитут не устоит, готовьте изъятие части земельного участка для строительства инженерной инфраструктуры. Сейчас готовятся изменения в генплане, соответственно эту дорогу нужно предусмотреть. Интересы жителей в данном случае важнее. Надо найти механизм компенсации владельцу за ту часть земельного участка, которую он использовать не сможет», - распорядился Андрей Лузгин.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

дорогу нужно предусмотреть. Интересы жителей в данном случае важнее.
Вот тя прорвало.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«С одной стороны, собственник распоряжается земельным участком на законных основаниях, с другой - есть необходимость сохранить этот путь. Мы встречались с владельцем участка, ограничивать проход он не будет», - успокоил на встрече жителей Ахун мэр Пензы Андрей Лузгин.
penzainform.ru писал(a):
«В прошлом году мы выезжали в Ахуны по вопросу земельного участка, который был продан с торгов при банкротстве «Пензастроя». В него вошла дорога. У нас была договоренность, что мы либо подаем иск об оспаривании, либо наложим серветут», - напомнил Андрей Лузгин.

В итоге на участок был наложен сервитут (право ограниченного пользования), а владельца земли уведомили, что строить на ней нельзя, так как она находится в охранной зоне курорта. Однако хозяин намерен оспорить ограничение.

Очередное мошенничество с землей . Ну и где местная прокуратура и СКР ?

Гость||

Покупая знал, что дорога была там, и осощновал, что это геморой, сожгут дурака и Ахунские мстительные

Гость||

Сначала землю незаконно передают в частные руки, затем чиновники так же незаконно за бюджетные деньги, т.е. за счет законопослушных налогоплательщиков, выкупают у частника к обоюдной выгоде.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

наложим серветут
сервИтут. ведь дальше правильно писали...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Новый хозяин объявил о намерении закрыть привычный для местных жителей путь к школе на Ягодной улице.
Вообще то Сура там рядом, но народишко измельчал.

Гость||

а почему мэрия Пензы не обсуждала дорогу захваченную Белозерцевым?

Гость||

В ПЕНЗЕ ТОЖЕ САМОЕ!!!!!!! ЗЕМЛЮ ПРОДАЮТ ЗА КОПЕЙКИ НИПОЙМИ ЗАЧЕМ!!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

аложим серветут

сервИтут. ведь дальше правильно писали..

Это Лузгин сказал так безграмотно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Если сервитут не устоит, готовьте изъятие части земельного участка для строительства инженерной инфраструктуры. Сейчас готовятся изменения в генплане, соответственно эту дорогу нужно предусмотреть. Интересы жителей в данном случае важнее.
Вот это плющануло. Дорога уже есть и нечего там предусматривать.

Гость||

Гость писал(a):

В ПЕНЗЕ ТОЖЕ САМОЕ!!!!!!! ЗЕМЛЮ ПРОДАЮТ ЗА КОПЕЙКИ НИПОЙМИ ЗАЧЕМ!!!!!!!!!!!
Там коррупция похлеще чем в минздраве.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

был продан с торгов при банкротстве «Пензастроя». В него вошла дорога.
Надо бы тоже прикупить перекресток на Кирова к Мосту АБВГД, поставить шлагбаум и жизнь станет в радость.

Имя: Гость
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