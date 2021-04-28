Общество

Пензенцам напомнили о скором завершении сезона охоты на селезня

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Бобров в регионе пока достаточно, и добывать их разрешено. Но два пензенца вышли на охоту в неположенное время: сезон давно закончен, новый начнется только в октябре. Поэтому во время рейда сотрудников минлесхоза подозрительных мужчин задержали. Один всю вину взял на себя. Убили животное запрещенным негуманным способом - удушили стальными петлями.

«За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 4 000 рублей и за причинение ущерба - 18 000 рублей, лишения права охоты сроком до 2 лет», - сообщил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Он обратил внимание пензенцев: продолжающийся сезон охоты на селезня с подсадной закрывается 2 мая.

«Необходимо своевременно сдавать разрешения на добычу охотничьих ресурсов. По 23 мая необходимо сдать разрешения, полученные в министерстве, в МФЦ, по месту их выдачи, дабы не быть привлеченным к административной ответственности», - предупредил Денис Кисельманов.

В противном случае охотника могут оштрафовать.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Охотники-дикари, им естьтю что ли нечего, лишенцам? Греховодники, гореть им в аду! Бобров не едят и мех никому не нужен, садюги!

Гость||

Удушить их самих этими петлями, алкашню!

Гость||

Запретите охоту совсем, особенно чинкам, они медведЕй в берлоге спящих мочат, извращуги!

Гость||

Кто же им может запретить? в этой стране чиновники боги.

Имя: Гость
Комментарий:

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