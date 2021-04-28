Пензенцам напомнили о скором завершении сезона охоты на селезня

28.04.2021 | 19:30

Бобров в регионе пока достаточно, и добывать их разрешено. Но два пензенца вышли на охоту в неположенное время: сезон давно закончен, новый начнется только в октябре. Поэтому во время рейда сотрудников минлесхоза подозрительных мужчин задержали. Один всю вину взял на себя. Убили животное запрещенным негуманным способом - удушили стальными петлями.

«За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 4 000 рублей и за причинение ущерба - 18 000 рублей, лишения права охоты сроком до 2 лет», - сообщил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Он обратил внимание пензенцев: продолжающийся сезон охоты на селезня с подсадной закрывается 2 мая.

«Необходимо своевременно сдавать разрешения на добычу охотничьих ресурсов. По 23 мая необходимо сдать разрешения, полученные в министерстве, в МФЦ, по месту их выдачи, дабы не быть привлеченным к административной ответственности», - предупредил Денис Кисельманов.

В противном случае охотника могут оштрафовать.