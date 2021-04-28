Общество

«Билайн» ускорил мобильный интернет в Сочи накануне майских праздников

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») улучшило работу сети в Сочи перед началом туристического сезона. Оператор построил новые базовые станции, запустил искусственный интеллект для управления телеком-оборудованием и расширил полосу LTE (рефарминг), увеличив емкость сети для передачи данных абонентов.

В результате скорость мобильного интернета выросла в 1,5 раза, улучшились и другие показатели работы сети (по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»).

«Билайн» построил новые базовые станции в центре Сочи, в Лазаревском и Адлерском районах. Связь «четвертого поколения» появилась в поселках Беранда, Атарбеково, Совет-Квадже, Барановка, Ачипсе, Нижняя Шиловка.

Таким образом, за год в Большом Сочи покрытие сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, выросло на 44% (по сравнению с весной 2020 года).

«Интернет-трафик в сети «Билайн» ежегодно увеличивается в 1,5 раза: мобильным интернетом все больше пользуются и туристы, и жители Сочи. Поэтому мы постоянно модернизируем сеть, чтобы она успешно справлялась с растущими нагрузками, в том числе в течение курортного сезона», - отметил директор сочинского отделения «Билайн» Максим Романько.

Помимо проведения рефарминга частот, который позволил увеличить в 1,5 раза ширину полосы LTE 1800 и скорость мобильного интернета, «Билайн» в Сочи начал использовать новую технологию SON (SelfOptimizedNetworks - самооптимизирумая сеть). Она работает на базе искусственного интеллекта и помогает адаптировать работу оборудования под индивидуальные запросы клиентов.

Такой «бесшовный» переход сигнала от одной базовой станции к другой ощутимо улучшает связь для туристов, которые традиционно много путешествуют по горному и прибрежному кластерам Сочи.

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