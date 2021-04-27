Общество

В Пензенской области за неделю выявили почти 2 000 случаев ОРВИ

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В Пензенской области за минувшую неделю, с 19 по 25 апреля, зарегистрировали 1 966 случаев ОРВИ (на 31,4% меньше, чем в предыдущие семь дней). Об этом во вторник, 27-го числа, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

В общей структуре инфицированных 22,4% детей.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 37,3%», - уточнили в РПН.

В основном заразившихся выявляют в Камешкирском, Лопатинском, Мокшанском, Шемышейском, Городищенском, Каменском районах, Кузнецке, Башмаковском, Земетчинском, Лунинском, Кузнецком, Иссинском, Нижнеломовском, Бековском районах.

«Пороговый уровень заболеваемости не превышен ни в одной из возрастных групп», - подчеркнули в управлении.

В Пензе выявили 491 случай ОРВИ, что на 57% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 71,5% ниже уровня эпидпорога.

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Гость||

Не корона, бро?

Гость||

Что Захарий Калашов говорит о бывшем Министре Здравоохранения Пензенской Области?Плясать будем от него!

Имя: Гость
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