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Общество

В Пензенской области решили навести порядок в работе бассейнов

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В понедельник, 26 апреля, на совещании в правительстве Пензенской области при обсуждении ЧП в Нижнем Ломове зашла речь о системе работы бассейнов в регионе.

Врио губернатора отметил, что у данных учреждений нет единого хозяина.

«Часть бассейнов находится в ведении минспорта, часть в муниципалитетах, никакого регламента деятельности этих учреждений не существует в природе. Комната подготовки воды - это проходной двор, туда может заходить кто угодно и когда угодно. Давайте наводить порядок», - предложил Мельниченко.

Он поручил врио министра финансов Любови Финогеевой подготовить смету для того, чтобы можно было решить этот вопрос, и передать ее в минобр.

«Пусть появится наконец-то единый хозяин, который будет ответствен за то, что там происходит. Давайте подготовим необходимые изменения в законодательство», - добавил Мельниченко.

Обращаясь к врио министра образования Александру Воронкову, он рекомендовал ему подготовить регламент работы всех бассейнов, поставить там камеры видеонаблюдения.

«Даю вам на это двое суток», - заключил врио губернатора.

ЧП в бассейне «Волна» Нижнего Ломова случилось днем 24 апреля. Во время занятий по плаванию тренер почувствовала запах хлора и приняла меры к спасению 21 воспитанника. 20 школьников в возрасте от 10 до 14 лет отравились, сейчас их жизни вне опасности, состояние стабильное.

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Гость||

Работа пекарен - после взрыва. Работа школьных столовых - после отравлений. Работа бассейнов после...

А в плановом порядке слабо качественно выполнять работу?

Гость||

Пока конечным звеном будет низкооплачиваемый работник с лопатой никакого порядка не будет.

Гость||

2020 год отравления хлором в бассейне - Астрахань, Башкирия,Татарстан,Ярославль.Там что , кто то подвиг совершил - это должностная обязанность тренера и где была медсестра.Зачем из всего делать нашему начальству себе рейтинг.

Имя: Гость
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