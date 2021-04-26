В Пензенской области решили навести порядок в работе бассейнов

26.04.2021 | 09:42

В понедельник, 26 апреля, на совещании в правительстве Пензенской области при обсуждении ЧП в Нижнем Ломове зашла речь о системе работы бассейнов в регионе.

Врио губернатора отметил, что у данных учреждений нет единого хозяина.

«Часть бассейнов находится в ведении минспорта, часть в муниципалитетах, никакого регламента деятельности этих учреждений не существует в природе. Комната подготовки воды - это проходной двор, туда может заходить кто угодно и когда угодно. Давайте наводить порядок», - предложил Мельниченко.

Он поручил врио министра финансов Любови Финогеевой подготовить смету для того, чтобы можно было решить этот вопрос, и передать ее в минобр.

«Пусть появится наконец-то единый хозяин, который будет ответствен за то, что там происходит. Давайте подготовим необходимые изменения в законодательство», - добавил Мельниченко.

Обращаясь к врио министра образования Александру Воронкову, он рекомендовал ему подготовить регламент работы всех бассейнов, поставить там камеры видеонаблюдения.

«Даю вам на это двое суток», - заключил врио губернатора.

ЧП в бассейне «Волна» Нижнего Ломова случилось днем 24 апреля. Во время занятий по плаванию тренер почувствовала запах хлора и приняла меры к спасению 21 воспитанника. 20 школьников в возрасте от 10 до 14 лет отравились, сейчас их жизни вне опасности, состояние стабильное.