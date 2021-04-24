Общество

В Пензенской области вновь ожидается непогода

Печать

В воскресенье, 25 апреля, в Пензенской области вновь прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

«Ночью местами ожидается гроза, ночью и днем - местами порывы юго-западного ветра до 15-18 м/с», - сообщили в пресс-службе управления.

В этот день ожидается переменная облачность, по всей территории - кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 0...+5 °С, днем +5...+10 °С.

Спасатели отмечают: из-за дождя и нарушения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

А что Неворотову не слышно? Опять обосрпться с прогнозом боится?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте