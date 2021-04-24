В Пензенской области вновь ожидается непогода

24.04.2021 | 17:16

В воскресенье, 25 апреля, в Пензенской области вновь прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

«Ночью местами ожидается гроза, ночью и днем - местами порывы юго-западного ветра до 15-18 м/с», - сообщили в пресс-службе управления.

В этот день ожидается переменная облачность, по всей территории - кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 0...+5 °С, днем +5...+10 °С.

Спасатели отмечают: из-за дождя и нарушения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта.