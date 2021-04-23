Общество

Пензенцев будут наказывать за несанкционированные акции в мае

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Планы проведения майских праздников в Пензенской области скорректированы с учетом ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Это подчеркнул замначальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД России Анатолий Трыханов на совещании в пятницу, 23 апреля.

Он напомнил, что в регионе действует запрет на проведение публичных и иных массовых мероприятий.

«По состоянию на 23 апреля о проведении публичных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Весны и Труда 1 мая, подано два уведомления (от КПРФ и ЛДПР) в правительство Пензенской области и администрацию г. Пензы. В согласовании данных мероприятий было отказано. Информация о согласовании каких-либо заявок о намерении проведения публичных мероприятий 9 Мая из администрации и правительства в УМВД не поступала», - уточнил Анатолий Трыханов.

Он отметил, что в случае проведения несанкционированных акций на территории области в период режима повышенной готовности в отношении нарушителей будут приниматься меры административного воздействия в соответствии с требованиями закона.

«Вместе с тем в целях обеспечения общественного порядка и безопасности в период майских праздников осуществляются оперативно-разыскные и профилактические мероприятия, направленные на получение информации о лицах, планирующих совершение экстремистских действий, групповых нарушений общественного порядка, их пособниках, намерениях членов экстремистских группировок религиозных и иных объединений на совершение противоправных действий. Производится мониторинг сети Интернет по выявлению граждан, посещающих интернет-сайты различных радикальных движений, включающих сведения о совершенных и подготавливаемых противоправных деяниях, в том числе протестных акциях», - заключил замначальника полиции.

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Гость||

Валить из города на 10 дней и отключать средства связи.

Гость||

Так все же кто ОН...penzainform.ru писал(a):

замначальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД России Анатолий Таранов
или

penzainform.ru писал(a):

уточнил Анатолий Трыханов.
Опять 11...анал с пьяных глаз новости выдает на гора.

Гость||

Ковиде без разницы,санкционировано или нет. Как же это сложно понять властьимущим.

Гость||

полицайское государство

Гость||

Танк верните на место , мы-народ санкцию на перемещение памятника и передачу его частному предприятию НЕ ДАВАЛИ! Опубликуйте документы на каких основаниях и кто конкретно это сделал и принимайте меры.

Гость||

"-- А кто такие эти полицейские? -- спросила Селедочка.

-- Бандиты! -- с раздражением сказал Колосок. -- Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских-- защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!

-- Тут у вас как-то чудно! -- сказал Винтик. -- Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей?

- Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! -- Колосок пригорюнился. -- Теперь вот явлюсь домой, -- сказал он, -- а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. И семена отберут. Это ясно! Богачи не допустят, чтоб кто-нибудь сажал гигантские растения. Не суждено, видно, нам избавиться от нищеты!

Гость||

Носов как в воду глядел! Дожили до сказочных времён! Ужас один! Только народ и наказывают за все, а чинки вороют и ржут безнаказанно, одного ваню и сделали крайним, а таких тьма тьмущая!

Гость||

вЫСТАВКАМ МОЖНО , А МИТИНГАМ НЕЛЬЗЯ. гДЕ ВРИО, ОН ТАКИЕ УКАЗАНИЯ ДАЕТ, А НАРОД ХОЧЕТ ВЫСКАЗАТЬ О НАБОЛЕВШЕМ в АДМИНИСТРАЦИЯХ СИДЯТ бЕЛОЗЕРЦЕВСКИЕ СТАВЛЕННИКИ, ВИДНО ВРИО С НИМИ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ.

Гость||

зато в храмах РПЦ собираться можно и в любом количестве

Гость||

А зачем студентов отправляют на мероприятия, концерты, музеи, выставки, это двойные стандарты

Имя: Гость
Комментарий:

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