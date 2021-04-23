Пензенцев будут наказывать за несанкционированные акции в мае

23.04.2021 | 15:30

Планы проведения майских праздников в Пензенской области скорректированы с учетом ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Это подчеркнул замначальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД России Анатолий Трыханов на совещании в пятницу, 23 апреля.

Он напомнил, что в регионе действует запрет на проведение публичных и иных массовых мероприятий.

«По состоянию на 23 апреля о проведении публичных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Весны и Труда 1 мая, подано два уведомления (от КПРФ и ЛДПР) в правительство Пензенской области и администрацию г. Пензы. В согласовании данных мероприятий было отказано. Информация о согласовании каких-либо заявок о намерении проведения публичных мероприятий 9 Мая из администрации и правительства в УМВД не поступала», - уточнил Анатолий Трыханов.

Он отметил, что в случае проведения несанкционированных акций на территории области в период режима повышенной готовности в отношении нарушителей будут приниматься меры административного воздействия в соответствии с требованиями закона.

«Вместе с тем в целях обеспечения общественного порядка и безопасности в период майских праздников осуществляются оперативно-разыскные и профилактические мероприятия, направленные на получение информации о лицах, планирующих совершение экстремистских действий, групповых нарушений общественного порядка, их пособниках, намерениях членов экстремистских группировок религиозных и иных объединений на совершение противоправных действий. Производится мониторинг сети Интернет по выявлению граждан, посещающих интернет-сайты различных радикальных движений, включающих сведения о совершенных и подготавливаемых противоправных деяниях, в том числе протестных акциях», - заключил замначальника полиции.