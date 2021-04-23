Майские праздники пройдут без перерывов

У жителей Пензенской области, как и у других россиян, появится возможность отдохнуть целых десять дней - с 1 по 10 мая. Указ об этом должен появиться в ближайшее время.
Во время отчета, который в пятницу, 23 апреля, предоставила Президенту РФ Владимиру Путину руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, обсуждался вопрос о майских праздниках.
Анна Попова предложила сделать дни между ними нерабочими. Глава страны согласился с ней.
«Если вы считаете, что это все-таки необходимо, - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», - цитирует ТАСС слова Путина.
Ранее планировалось, что праздники пройдут в два этапа: первый, в связи с празднованием Дня труда, - с 1-го по 3-е число, второй, в честь Дня Победы, - с 8-го по 10-е.
В 2020 году майские праздники в Пензенской области прошли в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Поэтому была отменена первомайская демонстрация, а День Победы отметили без массовых торжеств. Так, акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-формате.
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!
за чей счет банкет?