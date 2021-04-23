Общество

Майские праздники пройдут без перерывов

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У жителей Пензенской области, как и у других россиян, появится возможность отдохнуть целых десять дней - с 1 по 10 мая. Указ об этом должен появиться в ближайшее время.

Во время отчета, который в пятницу, 23 апреля, предоставила Президенту РФ Владимиру Путину руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, обсуждался вопрос о майских праздниках.

Анна Попова предложила сделать дни между ними нерабочими. Глава страны согласился с ней.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо, - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», - цитирует ТАСС слова Путина.

Ранее планировалось, что праздники пройдут в два этапа: первый, в связи с празднованием Дня труда, - с 1-го по 3-е число, второй, в честь Дня Победы, - с 8-го по 10-е.

В 2020 году майские праздники в Пензенской области прошли в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Поэтому была отменена первомайская демонстрация, а День Победы отметили без массовых торжеств. Так, акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-формате.

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Гость||

за чей счет банкет?

Гость||

Только все равно все будут работать. Это для чиновников они будут выходными.

Гость||

Как это исправит ситуацию с ковидом? Все по домам будут сидеть?

Гость||

обмыть бы надо...

Гость||

Уж поди обмыл, заране?

Гость||

Гость писал(a):

за чей счет банкет?
За счёт новогодних 2022г

Гость||

Гость писал(a):

Только все равно все будут работать. Это для чиновников они будут выходными.
Если успеют подписать указ ,то будут,а так кто то и с 31 декабря на 1 января работает

Гость||

Бюджетники напекут пирогов с мясом, яйцом, Пасха же и будут смотреть парад по зомбоящику..

Гость||

Чинки для себя постарались, щас полетят на курорты, за новой заразой! А народ забухает на дачах, капец! Спасибо, благодетели!

Гость||

Позняк по фед.новостям уже подписал с 1 по 10е,Что не сделаешь ради голосов избирателей)

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