Майские праздники пройдут без перерывов

23.04.2021 | 13:26

У жителей Пензенской области, как и у других россиян, появится возможность отдохнуть целых десять дней - с 1 по 10 мая. Указ об этом должен появиться в ближайшее время.

Во время отчета, который в пятницу, 23 апреля, предоставила Президенту РФ Владимиру Путину руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, обсуждался вопрос о майских праздниках.

Анна Попова предложила сделать дни между ними нерабочими. Глава страны согласился с ней.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо, - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», - цитирует ТАСС слова Путина.

Ранее планировалось, что праздники пройдут в два этапа: первый, в связи с празднованием Дня труда, - с 1-го по 3-е число, второй, в честь Дня Победы, - с 8-го по 10-е.

В 2020 году майские праздники в Пензенской области прошли в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Поэтому была отменена первомайская демонстрация, а День Победы отметили без массовых торжеств. Так, акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-формате.