В несанкционированной акции в Пензе участвовало около сотни человек

22.04.2021 | 08:33

В несанкционированной акции, состоявшейся вечером в среду, 21 апреля, на улице Московской в Пензе, приняло участие несколько десятков человек.

Они собрались между ТЦ «Пассаж» и драматическим театром. К месту были стянуты представители силовых ведомств. Люди в форме оцепили территорию и заблокировали проходы.

Чтобы покинуть место акции, ее участникам предлагали представиться на камеру и разойтись по домам. Из-за нежелания некоторых озвучивать персональные данные, действие растянулось на несколько часов.

С пензенцами также проводили беседы о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях.

В сводку МВД России от 20:35 со списком населенных пунктов, жители которых вышли на акцию, Пенза не попала.

По данным портала ОВД-Инфо на утро 22 апреля, в Пензе был задержан 1 человек.