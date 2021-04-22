Общество

В несанкционированной акции в Пензе участвовало около сотни человек

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В несанкционированной акции, состоявшейся вечером в среду, 21 апреля, на улице Московской в Пензе, приняло участие несколько десятков человек.

Они собрались между ТЦ «Пассаж» и драматическим театром. К месту были стянуты представители силовых ведомств. Люди в форме оцепили территорию и заблокировали проходы.

Чтобы покинуть место акции, ее участникам предлагали представиться на камеру и разойтись по домам. Из-за нежелания некоторых озвучивать персональные данные, действие растянулось на несколько часов.

С пензенцами также проводили беседы о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях.

В сводку МВД России от 20:35 со списком населенных пунктов, жители которых вышли на акцию, Пенза не попала.

По данным портала ОВД-Инфо на утро 22 апреля, в Пензе был задержан 1 человек.

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Гость||

мвд рулит, но лучше бы они так оперативно всяких гопников и мошенников особенно телефонных ловили

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данным портала ОВД-Инфо на утро 22 апреля, в Пензе был задержан 1 человек.
В поддержку губернатора вышел?

Гость||

Так что за акция в честь чего была?

Гость||

Все кто не побоялся выйти это люди, на которых держится страна. Они - совесть и здравый смысл России. Люди надежды и светлого будущего!!

Гость||

ТОВАРИШИ!!!

Сегодня радостный и знаменательный день - день рождения вождя пролетариата ,сбросившего капиталистическое иго,В.И.Ленина!

Гость||

Гость писал(a):

Все кто не побоялся выйти это люди, на которых держится страна. Они - совесть и здравый смысл России. Люди надежды и светлого будущего!!
Либо проплаченные либо наивные. В этой стране есть будущее только у приближенных. остальным патриотические лозунги и доширак перед выборами!

Гость||

Гость писал(a):

ТОВАРИШИ!!!

Сегодня радостный и знаменательный день - день рождения вождя пролетариата ,сбросившего капиталистическое иго,В.И.Ленина!

Золотой ты наш, а не ты ли в золото Ленина на Шуисте превратил ???

Гость||

Гость писал(a):

Все кто не побоялся выйти это люди, на которых держится страна. Они - совесть и здравый смысл России. Люди надежды и светлого будущего!!
бестолочи они, смысл от этих выходов? огребут проблемы и больше ничего не поменяется

Гость||

При союзе тоже опа была, но она сглаживалась более человечными условиями жизни простого люда и более человечными отношениями между людьми.

Гость||

Гость писал(a):

Либо проплаченные либо наивные
кто им проплатит, сегодня все деньги в одних руках в руках олигархов "патриотов" с несколькими гражданствами иногда до кучи

Гость||

Вроде навальнисты

Гость||

Вышла кучка глупомордых. Вот она поддержка Лешеньки. Смешно же, денег, видимо, больше не дают. Не являюсь сторонником президента, но таких, как сиделец Лешенька, к власти подпускать нельзя, все продаст

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.04.2021 08:54|

Все кто не побоялся выйти это люди,

В честь чего хоть выходили?

В этот раз что за акция что бы ВЫаню выпустили? это и есть 76-86% его избирателей?

Гость||

Гость писал(a):

При союзе тоже опа была, но она сглаживалась более человечными условиями жизни простого люда и более человечными отношениями между людьми.
прелоняюсь перед вашими словами, были бы человеческие отношения между людьми, защищала бы полиция а лучше милиция, добро говорили чиновники с людьми и пытались хотя бы помочь в реально вопросах где надо помочь хотя бы, можно было бы и на одной картошке в одних штанах с заплатками говорить о люббви к стране

Гость||

Ну вышли и молодцы. По молодости всем кажется, что можно за короткое время всё исправить. Молодцы, только гемор себе не наживайте за чужое похмелье.

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Имя: Гость
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