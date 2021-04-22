В несанкционированной акции в Пензе участвовало около сотни человек

В несанкционированной акции, состоявшейся вечером в среду, 21 апреля, на улице Московской в Пензе, приняло участие несколько десятков человек.
Они собрались между ТЦ «Пассаж» и драматическим театром. К месту были стянуты представители силовых ведомств. Люди в форме оцепили территорию и заблокировали проходы.
Чтобы покинуть место акции, ее участникам предлагали представиться на камеру и разойтись по домам. Из-за нежелания некоторых озвучивать персональные данные, действие растянулось на несколько часов.
С пензенцами также проводили беседы о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях.
В сводку МВД России от 20:35 со списком населенных пунктов, жители которых вышли на акцию, Пенза не попала.
По данным портала ОВД-Инфо на утро 22 апреля, в Пензе был задержан 1 человек.
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мвд рулит, но лучше бы они так оперативно всяких гопников и мошенников особенно телефонных ловили