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Общество

В двух микрорайонах Пензы отключат горячую воду

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Во вторник, 20 апреля, жители двух микрорайонов Пензы - Севера и ГПЗ - останутся без горячей воды.

С 10:00 до 14:00 ее не будет по адресам: улица Сумская, 2, 3, 7, 9, 11, 32; 3-й проезд Можайского, 13; улица Можайского, 12; а также в школе № 71 и детском саду № 71 «Северное сияние».

В этот же день с 14:00 до 17:00 горячую воду отключат на улице Аустрина, 156, 162; Депутатской, 4; в филиале № 2 «Морозко» детсада № 71 «Северное сияние».

«Это вынужденная мера в связи с проведением испытаний квартальных трубопроводов на прочность и плотность. Процедуру необходимо провести в рамках подготовки тепловых сетей к началу отопительного периода - 2021/2022», - объяснили в пресс-службе администрации Пензы.

Кроме того, из-за планово-предупредительного ремонта на водоподогревателях горячего водоснабжения без ГВС 20 и 21 апреля с 9:00 до 15:00 останутся жители улицы Фабричной, 2, 14; Тарханова, 11, 13, 15; а также отделение № 3 Пензенской стоматологической поликлиники на Фабричной, 14.

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Гость||

На Кижеватова 37 когда воду горячую включат? месяц без воды!!!

21 век, с обслуживающих организаций одни отписки, администрация обратите внимание, примите меры!!!

Имя: Гость
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