Не разводить огонь: жителей региона оштрафовали почти на полмиллиона

19.04.2021 | 18:22

Дело может дойти до введения в некоторых районах области особого противопожарного режима, то есть полного запрета на использование огня в лесах, на дачах, в городе. Штрафы нарушителям тогда удвоятся. Настолько сложной и опасной кажется обстановка в регионе, связанная с огромным числом возгораний.

«С 9 апреля на территории области зарегистрировано 307 случаев горения сухой травянистой растительности, 112 случаев горения мусора. С 14 апреля ежедневный прирост пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора, составляет порядка 90 случаев в сутки», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Ситуацию обсуждали на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона. Как говорят специалисты, самая частая причина возгораний - несоблюдение правил пожарной безопасности. Во многих местах, чтобы избавиться от прошлогодней травы, применяют ее пал, то есть поджигают. А потом огонь выходит из-под контроля.

Одним из крупных ЧП последних дней стали события на Васильевских дачах. Выжжено 66 гектаров. Виноваты люди.

«Возникали очаги пожаров с расстоянием 300-400 метров, а потом начало полыхать там», - отметил глава администрации Бессоновского района Пензенской области Вячеслав Демичев.

Пожары - это урон для экономики региона, ущерб для финансового благополучия граждан и, самое страшное, гибель людей.

При возгорании 17 апреля дома в селе Серман Никольского района погибли 3 человека, еще столько же - в селе Скачки Мокшанского района 16-го числа. И там и там всему виной неосторожное обращение с огнем при курении. Но есть и другие причины гибели пензенцев.

«14 апреля, село Польная Крутовка, Вадинский район. В результате перехода огня был уничтожен жилой дом, погиб один человек», - рассказал Сергей Козлов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко подчеркнул, что виновников ЧП нужно наказывать, будь то обычные граждане, предприниматели или чиновники, не выполняющие требований пожарной безопасности.

«Я никого не буду защищать, если вы выявите конкретных людей, должностных лиц, которые допускают пал. Привлекайте к ответственности. Мы будем наказывать со всей строгостью», - заявил врио губернатора.

204 виновных лица уже привлечены к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов - около 500 000 рублей.