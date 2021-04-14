Общество

С организаторов акции в Пензе хотят взыскать почти 890 тыс. руб.

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Управление МВД России по Пензенской области подало иск к двум гражданам, которые организовали несанкционированную акцию на улице Московской 23 января.

Информация о поступлении материалов имеется на сайте Первомайского районного суда Пензы. Иск был принят к рассмотрению 12 марта судьей Анной Панковой. 1 апреля вынесено определение о подготовке к судебному разбирательству. На 16 апреля назначена подготовка дела (собеседование).

Представитель Первомайского суда отказался сообщать подробности. Однако, по данным «Апологии протеста», УМВД требует с организаторов акции 23 января 883 634 рубля за допвыплаты полицейским и бензин.

«В связи с организацией ответчиками несогласованного публичного мероприятия в Пензе 23 января с большим количеством участников Управлением МВД России по Пензенской области в оперативном порядке привлекались значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в том числе дополнительный личный состав в их нерабочее время, а также использовалась дополнительная специальная техника и автотранспортные средства», - цитирует «Апология протеста» исковое заявление.

Затраты на выплату компенсации сотрудникам полиции за выполнение служебных обязанностей в выходной день оценили в 838 тыс. 402 руб. 7 коп. Еще 45 тыс. 232 руб. 89 коп. потратили на горюче-смазочные материалы для задействованных в ходе выезда 23 января автомобилей.

В справке уточняется, что было израсходовано 698 литров бензина марки АИ-92, 242 литра АИ-95 и 76 литров дизельного топлива.

Именно эту сумму требуют взыскать с организаторов акции. По подсчетам УМВД, участие в ней приняли около 750 человек.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в оперативном порядке привлекались значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности
вот кто их привлекал, тот им пусть и платит.

по закону о защите прав потребителей, услуга не может быть навязана.

Так как они пришли сами, а теперь еще и денег хотят - пусть проходят мимо!

Гость||

Это так хотят казну Навального на нужды полиции растрясти. Пусть ему госдеп побольше платит, и менты наши жить лучше станут.

Гость||

МАРАЗМ!

Гость||

Ну идите в токаря. будете по 8 часов у станка стоять. И ни минутой больше. А так по аналогии получается, что врачи должны больным иски предъявлять. Ведь они же порой в не рабочее время у операционных столов стоят. Пожарные тоже к погорельцам. А военные к врагам.

Гость||

А на день города, вознаграждения в драмтеатре и тд тоже отсуживать будут, или из бюджета выделяют?

Гость||

Королевство кривых зеркал...

Гость||

Цирк - цирк - цирк!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

подало иск к двум гражданам, которые организовали несанкционированную акцию на улице Московской 23 января
это которые все в чёрном строем там вышагивали?

Гость||

Я предлагаю из зарплат полицейских в спокойные дни вычитать. Ну а что? Работы меньше, зарплата меньше. Всё логично. И вообще за всё вычитать. Украли у вас что-то из дома - пусть полисмены платят, поскольку не обеспечили порядок.

Гость||

Давно пора полицию переводить на коммерческие рельсы. Принять заяву от терпилы - 500 р. с него, пресечение правонарушения - 1000 р. с заявителя (пускай тот потом регрессом взыскивает с нарушителя), выезд на место преступления - 1500 р. с лица вызвавшего полицию... Ну и дальше по прейскуранту. И вы таки удивитесь, как резко пойдет вниз кривая регистрируемой преступности.

Гость||

Стесняюсь спросить, полицейские финансируются моими налогами или это бизнес?

Гость||

А разве это не их работа и прямые обязанности? Если я их вызову ночью или в выходной, тоже надо будет им доплачивать?! Им самим не стыдно?!

Гость||

Это чистой воды профанация. Когда организуются праздники в городе, там тоже увеличивается количество полисменов на квадратный метр. И что-то я не слышал, чтобы организаторам праздников выставляли счета за дополнительную нагрузку на полисменов

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.04.2021 12:00|

Стесняюсь спросить, полицейские финансируются моими налогами или это бизнес?

Ну и бизнес тоже. иначе зачем им полосатые палочки выдают, наручники, газовые баллончики,дубинки, пистолеты и автоматы. не в ролевые же игры играть

Гость||

Вот артисты! Им бы в цирке выступать, а не в ментовке...

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Имя: Гость
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