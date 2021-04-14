С организаторов акции в Пензе хотят взыскать почти 890 тыс. руб.

14.04.2021 | 11:14

Управление МВД России по Пензенской области подало иск к двум гражданам, которые организовали несанкционированную акцию на улице Московской 23 января.

Информация о поступлении материалов имеется на сайте Первомайского районного суда Пензы. Иск был принят к рассмотрению 12 марта судьей Анной Панковой. 1 апреля вынесено определение о подготовке к судебному разбирательству. На 16 апреля назначена подготовка дела (собеседование).

Представитель Первомайского суда отказался сообщать подробности. Однако, по данным «Апологии протеста», УМВД требует с организаторов акции 23 января 883 634 рубля за допвыплаты полицейским и бензин.

«В связи с организацией ответчиками несогласованного публичного мероприятия в Пензе 23 января с большим количеством участников Управлением МВД России по Пензенской области в оперативном порядке привлекались значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в том числе дополнительный личный состав в их нерабочее время, а также использовалась дополнительная специальная техника и автотранспортные средства», - цитирует «Апология протеста» исковое заявление.

Затраты на выплату компенсации сотрудникам полиции за выполнение служебных обязанностей в выходной день оценили в 838 тыс. 402 руб. 7 коп. Еще 45 тыс. 232 руб. 89 коп. потратили на горюче-смазочные материалы для задействованных в ходе выезда 23 января автомобилей.

В справке уточняется, что было израсходовано 698 литров бензина марки АИ-92, 242 литра АИ-95 и 76 литров дизельного топлива.

Именно эту сумму требуют взыскать с организаторов акции. По подсчетам УМВД, участие в ней приняли около 750 человек.