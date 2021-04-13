Общество

НЛО или оккупанты: в Кузнецке ищут тех, кто мусорит на улицах

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Сотрудники администрации Кузнецка выйдут на благоустройство городских улиц. Санитарные четверг и пятница пройдут 15 и 16 апреля. В первую очередь планируется привести в порядок территорию школы № 15 и близлежащие участки.

«Там напротив школы сквер веселый такой. Кругом народу много живет: жилые дома, ТСЖ. И такой гадюшник конкретный. Все ждут, кто придет и уберет. Все окрестные дома там колдырят всю зиму, а сейчас пионеры придут с главой администрации. Будем убирать», - рассказал мэр города Сергей Златогорский.

В приведении Кузнецка в порядок примут участие не только сотрудники администрации. Планируется активно задействовать студентов.

«У нас интересно все. Мне в интернете один товарищ все пишет: «Что-то у нас тут грязно, уберите». Задаю вопрос: «Может, не мусорить?» «Это не мы. Но улица наша. Уберите». Не знаю, НЛО, что ли, у них там прилетает? Едешь по городу - диву даешься: остановочный павильон, рядом два мешка бытового мусора. До мусорки не донесли», - поделился Златогорский.

По его словам, чистота, наведенная коммунальщиками, сохраняется недолго. Уже на следующий день появляется новый мусор.

«Поражаюсь: как враги, как оккупанты в своем городе», - пристыдил кузнечан мэр.

Он поручил оказать помощь группам местных жителей, которые захотят принять участие в субботниках.

«Если вдруг где-то народ на что-то сподобится. Кроме выкладывания фоток в Instagram и клеймения позором всех, кроме себя», - добавил мэр.

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Гость||

это обама мусорит

Гость||

penzainform.ru писал(a):

НЛО, что ли, у них там прилетает?
Конечно. Народ никогда не сознается что всё замусорил.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Едешь по городу - диву даешься: остановочный павильон, рядом два мешка бытового мусора. До мусорки не донесли
Народ никогда не признается.

Гость||

И правильно делают, пусть мигранты зарплаты отрабатывают. Не всё бюджетникам пахать.

Гость||

Чем дворники занимаются? Чернявенькие тродоголики?

Гость||

Гость писал(a):

И правильно делают, пусть мигранты зарплаты отрабатывают. Не всё бюджетникам пахать.
Ты идиот.

Гость||

Студенты бесплатная сила, говно убирать.

Гость||

это всё запад загоняет огромные деньги, откуда только телефоны берут

Гость||

Всякий труд должен быть оплачен!

Гость||

А зачем это убирать? "Люди" хотят так жить, зачем у них отнимать привычную среду обитания?

Гость||

Гастробайтеры не должны руки марать, пусть будущие специалисты в грязи роются.

Гость||

Гость писал(a):

Всякий труд должен быть оплачен!
Серьезно? Если чистота не нужна самим жителям этих улиц, то зачем тратить на это деньги?

Гость||

Пусть Златогорский пример покажет. Трындеть не в дерьме копаться!

Гость||

Ну, этот кадр в своём репертуаре, что ни фраза, то шедевр, записывать за ним пора, что бы книгу афоризмов составить. Даже знает кто, где и когда колдырит, вот что значит вояка бывший, прям разведчик, хехе

Гость||

Дядя Серёжа бедный, у дяди Серёжи денюжки закончились, на халяву потянуло.

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Имя: Гость
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