НЛО или оккупанты: в Кузнецке ищут тех, кто мусорит на улицах

13.04.2021 | 09:18

Сотрудники администрации Кузнецка выйдут на благоустройство городских улиц. Санитарные четверг и пятница пройдут 15 и 16 апреля. В первую очередь планируется привести в порядок территорию школы № 15 и близлежащие участки.

«Там напротив школы сквер веселый такой. Кругом народу много живет: жилые дома, ТСЖ. И такой гадюшник конкретный. Все ждут, кто придет и уберет. Все окрестные дома там колдырят всю зиму, а сейчас пионеры придут с главой администрации. Будем убирать», - рассказал мэр города Сергей Златогорский.

В приведении Кузнецка в порядок примут участие не только сотрудники администрации. Планируется активно задействовать студентов.

«У нас интересно все. Мне в интернете один товарищ все пишет: «Что-то у нас тут грязно, уберите». Задаю вопрос: «Может, не мусорить?» «Это не мы. Но улица наша. Уберите». Не знаю, НЛО, что ли, у них там прилетает? Едешь по городу - диву даешься: остановочный павильон, рядом два мешка бытового мусора. До мусорки не донесли», - поделился Златогорский.

По его словам, чистота, наведенная коммунальщиками, сохраняется недолго. Уже на следующий день появляется новый мусор.

«Поражаюсь: как враги, как оккупанты в своем городе», - пристыдил кузнечан мэр.

Он поручил оказать помощь группам местных жителей, которые захотят принять участие в субботниках.

«Если вдруг где-то народ на что-то сподобится. Кроме выкладывания фоток в Instagram и клеймения позором всех, кроме себя», - добавил мэр.