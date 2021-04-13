Горводоканал продлил вечерние часы приема населения

13.04.2021 | 15:03

С 13 апреля для удобства жителей Пензы прием абонентов в основном Центре обслуживания клиентов-физических лиц ООО «Горводоканал» по вторникам и четвергам осуществляется с 8:00 до 20:00.

Новый режим работы основного ЦОКа на улице Кривозерье, 24, выглядит следующим образом:

- понедельник - неприемный, день работы с документами;

- вторник с 8:00 до 20:00, без перерыва;

- среда с 8:00 до 18:00, без перерыва;

- четверг с 8:00 до 20:00, без перерыва;

- пятница с 8:00 до 18:00, без перерыва;

- суббота с 9:00 до 14:00, без перерыва;

- воскресенье - выходной.

Центр обслуживания клиентов на улице Славы работает в прежнем режиме: со вторника по пятницу с 8:00 до 18:00, в субботу - с 9:00 до 14:00, без перерывов. В понедельник неприемный день, воскресенье выходной.

Жители Пензы могут без очередей и независимо от времени суток и дня недели оплатить квитанции, передать показания счетчиков или оставить заявку на получение услуг на сайте ресурсоснабжающей компании в «Личном кабинете».