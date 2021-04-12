В Пензе перекрыли заезд на Московскую с улицы Карла Маркса

Заезд на Московскую с улицы Карла Маркса перекрыт сигнальной лентой. Для пущей убедительности дублирует ее знак «Проезд запрещен». Начало трудовой недели ознаменовано закрытием движения в центре. Пропускают лишь машины на разгрузку товаров.
Всего за несколько часов с момента выставления знаков и металлического забора поток клиентов снизился, отметили предприниматели. Добраться до их магазинов теперь можно только пешком.
«Хотим сейчас для своих клиентов сделать бесплатную парковку, оплачивать ее. По другим моментам пока непонятно. У нас нет сложностей с разгрузкой товаров, потому что у нас не такой тяжелый товар. Но то, что клиентов уже стало меньше даже с утра, это заметно», - рассказал предприниматель Михаил.
Но если уж период пандемии смогли пережить, то реконструкцию Московской и подавно, пошутил мужчина.
Работы начнут с замены коммуникаций. Судя по провалам на дороге, актуальность их перекладки назрела давно.
«Параллельно подрядчики будут вести работы по переустройству сетей водопровода и канализации», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.
Что касается благоустройства (мощения гранитной плиткой, озеленения, установки малых архитектурных форм), то аукцион по выбору компании в самом разгаре. 19 апреля завершится прием заявок от организаций, которые готовы взять на себя ответственность за этот объект - верх улицы Московской.
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Уважаемые чиновники вы в очередной раз проявили свою бездарность, вот перекрыли сегодня и что? Что нибудь и кто нибудь там стал работать? Это раз, т, е ничего и никто, второе придумайте, как вариант половину перекрыть, зачем сразу все? Создали пробки, поразмышляйте хоть немного