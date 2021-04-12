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Общество

В Пензе перекрыли заезд на Московскую с улицы Карла Маркса

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Заезд на Московскую с улицы Карла Маркса перекрыт сигнальной лентой. Для пущей убедительности дублирует ее знак «Проезд запрещен». Начало трудовой недели ознаменовано закрытием движения в центре. Пропускают лишь машины на разгрузку товаров.

Всего за несколько часов с момента выставления знаков и металлического забора поток клиентов снизился, отметили предприниматели. Добраться до их магазинов теперь можно только пешком.

«Хотим сейчас для своих клиентов сделать бесплатную парковку, оплачивать ее. По другим моментам пока непонятно. У нас нет сложностей с разгрузкой товаров, потому что у нас не такой тяжелый товар. Но то, что клиентов уже стало меньше даже с утра, это заметно», - рассказал предприниматель Михаил.

Но если уж период пандемии смогли пережить, то реконструкцию Московской и подавно, пошутил мужчина.

Работы начнут с замены коммуникаций. Судя по провалам на дороге, актуальность их перекладки назрела давно.

«Параллельно подрядчики будут вести работы по переустройству сетей водопровода и канализации», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Что касается благоустройства (мощения гранитной плиткой, озеленения, установки малых архитектурных форм), то аукцион по выбору компании в самом разгаре. 19 апреля завершится прием заявок от организаций, которые готовы взять на себя ответственность за этот объект - верх улицы Московской.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Уважаемые чиновники вы в очередной раз проявили свою бездарность, вот перекрыли сегодня и что? Что нибудь и кто нибудь там стал работать? Это раз, т, е ничего и никто, второе придумайте, как вариант половину перекрыть, зачем сразу все? Создали пробки, поразмышляйте хоть немного

Гость||

Гость писал(a):

Уважаемые чиновники вы в очередной раз проявили свою бездарность
Просто ты дурачок.

Гость||

Пешком западло уже пройтись? Тупые и ленивые олени. Вообще запретить проезд авто и пешочком для здоровья вперёд и с песней.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Хотим сейчас для своих клиентов сделать бесплатную парковку, оплачивать ее. По другим моментам пока непонятно. У нас нет сложностей с разгрузкой товаров, потому что у нас не такой тяжелый товар. Но то, что клиентов уже стало меньше даже с утра, это заметно
Скоро у вас клиентов вообще не будет! Совет один переносити свой бизнес с московской

Гость||

Гость писал(a):

Скоро у вас клиентов вообще не будет! Совет один переносити свой бизнес с московской
Совет из палаты № 6? Бизнес на главной пешеходной улице должен быть ориентирован на пешеходов.

Гость||

Гость писал(a):

Пешком западло уже пройтись
А почему и кому мы обязаны ходить пешком? Ради показухи чинушь? Там гора походи в верх-вниз! У больниц парковок нет, больного человека привозишь, за километр на руках несешь, потому что он ходить не может! Это как так?

Гость||

Гость писал(a):

Бизнес на главной пешеходной улице должен быть ориентирован на пешеходов
торговля лангетками, гипсом, касками и жесткими бинтами

Гость||

18.36 для здоровья полезно пешочком. А для больного коляску купи и вези. Или клинику меняй.

Гость||

Гость писал(a):

18.36 для здоровья полезно пешочком. А для больного коляску купи и вези. Или клинику меняй.
Дебил, так и написано было, что больного человека в больницу привезли!!! а парковки рядом нет! Идиот!

Гость||

Дебил ты или дебилка. У клиники парковка во дворе.

Гость||

Гость писал(a):

Дебил, так и написано было, что больного человека в больницу привезли!!! а парковки рядом нет! Идиот!
Идиот таки ты. Читай: ссылка на PenzaInform.ru

"В случае ограниченных возможностей пациента для обращения в целях оказания медицинской помощи сопровождающим лицам необходимо обратиться в администрацию указанного учреждения для оформления временного пропуска на въезд на территорию"

Гость||

Гость писал(a):

А для больного коляску
Надеюсь тебя так прижмет и тебе каляску на всю жизнь оставшуюся покупать придется! И парковку для калясок платную!

Гость||

Припаркуешься на платной, посадишь в коляску и в горочку с божьей помощью.

Гость||

Гость писал(a):

"В случае ограниченных возможностей пациента для обращения в целях оказания медицинской помощи сопровождающим лицам необходимо обратиться в администрацию указанного учреждения для оформления временного пропуска на въезд на территорию"
Ты точно ДЕБИЛ!!!

Гость||

Смотри как бы тебя не прижали))

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Имя: Гость
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