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Общество

Цены в регионе хотят регулировать при помощи активных жителей

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В Пензенской области цены на продукты находятся в среднем диапазоне, если сравнивать их с другими регионами Приволжского федерального округа.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стоимость некоторых продовольственных товаров даже ниже, чем в других областях. Это мороженая неразделанная рыба, стерилизованное молоко жирности 2,5-3,2%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сорта, белокочанная капуста.

Ранее сообщалось, что в марте инфляция в области составила 0,9%. В среднем продукты подорожали на 1,2%. Ценники на некоторые увеличились на 7-10 рублей по сравнению с февральскими. Особенно заметно подорожали яйца, мясо, зелень.

В пресс-службе правительства региона добавили, что планируется разработать проект «Народный контроль». Как предполагается, активные жители Сурского края дадут властям обратную связь о росте цен, это поможет их регулировать.

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Гость||

А что- власти края сами по магазинам не ходят? Святым духом питаются? Или просто не замечают этого роста цен, так как он для них, что комариный укус слону? Без активных жителей, которые будут давать обратную связь, нашей власти никак не обойтись в этом вопросе? Где конкретный ответ- каким образом они собираются сдерживать рост цен??? Одна возня и имитация бурной деятельности, а результата 0

Гость||

В Оренбургской области цены на мясо,рыбу,колбасу,хлеб-дешевле!

Гость||

Идите в *опу со своей писаноной.

Гость||

В пензенской области цены находятся в о... диапазоне в пересчёте на падающие год от года на протяжении 7 лет доходами.

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Это прорыв!

Гость||

Нужно создать рабочую группу и назначить ответственных.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.04.2021 17:29|

А что- власти края сами по магазинам не ходят? Святым духом питаются? Или просто не замечают этого роста цен, так как он для них, что комариный укус слону? Без активных жителей, которые будут давать обратную связь, нашей власти никак не обойтись в этом вопросе? Где конкретный ответ- каким образом они собираются сдерживать рост цен??? Одна возня и имитация бурной деятельности, а результата 0

этим занимается обслуживающий их персонал, им наплевать сколько что стоит, у них дома по 500 млн находят, и вы думаете, если у них столько денег, они будут смотреть на цены в магазине??? сомневаюсь)

Гость||

Деньгов нету, а вы держитесь там...

Гость||

Нет времени на раскачку!

Гость||

Ну потерпите немного,потом встанете с колен и сделаете рывок...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В пресс-службе правительства региона добавили, что планируется разработать проект «Народный контроль».
Да ,да прямо народный контроль под предводительством специально набранных "народных" контролеров из Едра.

Мотовилов (гость)||

Картонная дурилка. Молочные продукты давно уже не по карману человеку разумному. А теперь и рыбка хвостом накрылась.

Гость||

Мне зарплатку как у временного ну хотя бы 50% от его зарплаты и мне бы похрену были бы эти цены. И я бы всем бы заезжал бы что цены у нас средним молоко рыбка капуста про мясо говядины я бы то же не жу жу.

Гость||

Если Вы устали от этой жизни,устали от роста цен и хотите развеяться ?!,то Вам в крематорий...

Имя: Гость
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