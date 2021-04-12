Цены в регионе хотят регулировать при помощи активных жителей

В Пензенской области цены на продукты находятся в среднем диапазоне, если сравнивать их с другими регионами Приволжского федерального округа.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стоимость некоторых продовольственных товаров даже ниже, чем в других областях. Это мороженая неразделанная рыба, стерилизованное молоко жирности 2,5-3,2%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сорта, белокочанная капуста.
Ранее сообщалось, что в марте инфляция в области составила 0,9%. В среднем продукты подорожали на 1,2%. Ценники на некоторые увеличились на 7-10 рублей по сравнению с февральскими. Особенно заметно подорожали яйца, мясо, зелень.
В пресс-службе правительства региона добавили, что планируется разработать проект «Народный контроль». Как предполагается, активные жители Сурского края дадут властям обратную связь о росте цен, это поможет их регулировать.
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А что- власти края сами по магазинам не ходят? Святым духом питаются? Или просто не замечают этого роста цен, так как он для них, что комариный укус слону? Без активных жителей, которые будут давать обратную связь, нашей власти никак не обойтись в этом вопросе? Где конкретный ответ- каким образом они собираются сдерживать рост цен??? Одна возня и имитация бурной деятельности, а результата 0