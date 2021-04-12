Цены в регионе хотят регулировать при помощи активных жителей

12.04.2021 | 17:16

В Пензенской области цены на продукты находятся в среднем диапазоне, если сравнивать их с другими регионами Приволжского федерального округа.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стоимость некоторых продовольственных товаров даже ниже, чем в других областях. Это мороженая неразделанная рыба, стерилизованное молоко жирности 2,5-3,2%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сорта, белокочанная капуста.

Ранее сообщалось, что в марте инфляция в области составила 0,9%. В среднем продукты подорожали на 1,2%. Ценники на некоторые увеличились на 7-10 рублей по сравнению с февральскими. Особенно заметно подорожали яйца, мясо, зелень.

В пресс-службе правительства региона добавили, что планируется разработать проект «Народный контроль». Как предполагается, активные жители Сурского края дадут властям обратную связь о росте цен, это поможет их регулировать.