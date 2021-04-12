Пензенцы увеличили объем потребляемого интернет-трафика на 70%

12.04.2021 | 16:27

Пензенские клиенты Tele2 стали больше времени проводить в онлайн. Мобильный оператор провел пресс-конференцию, на которой региональные топ-менеджеры компании поделились с журналистами итогами работы, актуальной статистикой, а также рассказали о новых услугах.

По данным Tele2, в 2020 году на территории Пензенской области объем потребляемого интернет-трафика увеличился на 70%, а доля смартфонов с поддержкой 4G в общей базе мобильных телефонов в сети Tele2 достигла показателя 92%.

«Наши клиенты ведут активный цифровой образ жизни. С каждым годом абоненты осваивают новые digital-сервисы и потребляют все больше интернет-трафика. Поэтому для Tele2 предоставление качественного сервиса и уникальных услуг остаются приоритетными направлениями в работе», – отметил директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Юрий Камалов.

На основе технологий big data мобильный оператор провел анализ профилей потребления абонентов, который показал, что самыми активными в Пензенской области являются клиенты в возрасте от 19 до 36 лет - поколение миллениалов. В среднем им требуется 22 ГБ интернет-трафика в месяц, а на разговоры они тратят около 11 часов.

Почти такое же количество мобильных услуг необходимо абонентам, родившимся после 2003 года - поколению Z. Только на общение по телефону у них уходит на час меньше времени, чем у миллениалов. Столько же - 10 часов в месяц - тратят на разговоры клиенты Tele2, родившиеся с 1964 по 1984 год. Что касается мобильного интернета, то представителям поколения X хватает 17 ГБ. Реже остальных услугами мобильной связи пользуются бэби-бумеры - абоненты старше 58 лет: им достаточно 13 ГБ интернета и 9 часов на разговоры по телефону.

Рост цифровой активности в 2020 году произошел во многом из-за пандемии, следствием которой стал режим самоизоляции. Несмотря на максимально сжатые сроки, мобильный оператор сумел адаптироваться к новой реальности и обеспечил своих клиентов надежной связью, которая была особенно необходима в период ограничений. При этом Tele2 не останавливается на достигнутом и разрабатывает новые продукты, учитывая предпочтения абонентов.

«Мы продолжаем задавать тренды на российском телеком-рынке и теперь предлагаем пользователям пакетных тарифов обменивать сэкономленные или приобретенные минуты на площадке «Маркет Tele2» не только на гигабайты, но и на любимые фильмы в онлайн-кинотеатре Wink. «Стоимость» фильма в минутах приравнивается к его продолжительности», – рассказал о новой опции директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Юрий Камалов.

Активно развивается и сетевая инфраструктура Tele2 - в регионе непрерывно расширяется зона покрытия и емкость сети. В минувшем году оператор модернизировал 40% базовых станций в области и увеличил число объектов связи, работающих в стандарте 4G, на 20%. На сегодняшний день каждая базовая станция Tele2 в регионе оснащена технологией LTE. Максимальная скорость мобильного интернета составляет 300 Мбит/с, что позволяет пользователям без проблем воспроизводить или отправлять контент любого типа.

«В течение года развитие сети происходило во всех районах, включая крупные города области. Качество покрытия значительно улучшилось в Пензе, например в микрорайонах ГПЗ-24, Дальнее Арбеково и Город Спутник, на Олимпийской аллее, а также на территории аэропорта, железнодорожного вокзала и вдоль магистралей М5 и Р158», - подчеркнул технический директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Александр Атякшев.

Tele2 стремится обеспечить бесшовный клиентский опыт, предоставив возможность доступа к связи в любой точке региона и в любом удобном канале. В регионе работают 27 монобрендовых салонов и 10 модулей, а также более 1 000 альтернативных точек продаж, где клиенты могут не только подключиться к сети оператора, но и воспользоваться услугами неоператорского сервиса. Кроме того, заказать новый номер можно и в интернет-магазине Tele2.