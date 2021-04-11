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Общество

В Пензе не стали присваивать имя Ильи Усыскина одной из улиц

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У пензенцев есть особый повод отмечать День космонавтики. Областной центр когда-то приблизил страну к старту человека в космос.

Освоение внеземного пространства начинается с самолетов, а именно в Пензе была открыта первая школа гражданской авиации. Это произошло в 1928 году.

«Она была в районе Маньчжурии, где сейчас улица Измайлова. Как мы едем на Ахуны - с правой стороны. Там был аэродром. Само здание школы было на улице Кирова, а летать они учились там», - рассказал профессор, доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Летную школу в 1931-м перевели в Ульяновск, добавил историк. Но через несколько лет Пензу прославил предшественник космонавтов, стратонавт Илья Усыскин. В 1934 году аэростат на борту с Усыскиным и компанией поднялся на высоту больше 21 тысячи метров. Рекорд тех времен.

«Совершая полет, они не знали, что там будет безвоздушное пространство и прочее. И они трагически погибли», - пояснил Владимир Первушкин.

Урны с прахом членов экипажа похоронили в Кремлевской стене. Их нес лично Сталин. На гимназии № 1, где учился будущий стратонавт, давно появилась соответствующая мемориальная доска.

Несколько лет назад в Пензе заговорили о присвоении имени Усыскина одной из улиц. Но, по информации, предоставленной пресс-службой мэрии, дума такого решения не принимала. То есть улицы Усыскина в областном центре так и нет.

Мест, названных в честь тех, кто связан с космосом, в Пензе достаточно. Можно прогуляться по улицам Пацаева, Гагарина, Циолковского, Титова, Беляева, Терешковой.

В 2021-м мир отмечает 60-летие с момента первого полета человека в космос. У Пензы в апреле свой юбилей: 10 лет назад состоялся старт корабля, экипаж которого возглавлял Александр Самокутяев, родившийся в областном центре.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Вот нет нет пробивает их потрахаться к достижениям СССР

Гость||

примазаться

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе не стали присваивать имя Ильи Усыскина одной из улиц
penzainform.ru писал(a):
У Пензы в апреле свой юбилей: 10 лет назад состоялся старт корабля, экипаж которого возглавлял Александр Самокутяев, родившийся в областном центре.
Простите, вы идиоты?

Гость||

А нас быстрее ворам и коррупционерам присвоют

Гость||

Улицу Терешковой когда переименуют?

Гость||

Гость писал(a):

У Пензы в апреле свой юбилей: 10 лет назад состоялся старт корабля, экипаж которого возглавлял Александр Самокутяев, родившийся в областном центре.
Вот этот пассажир скорее отрицательный герой и в честь него можно назвать не улицу,а какой нибудь антинародный закон.

Гость||

Приезжал к нам в район некто Самокрутяев. Дурак дураком, как и наш глава.

Гость||

Прости,Илюша!Мы всё прое...ли.

Имя: Гость
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