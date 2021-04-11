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Общество

В Каменке из кранов с горячей водой потекла техническая смесь

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Возмущению жителей Каменки нет предела. Вот уже неделю они не могут полноценно умыться или принять душ. Несмотря на то что горячая вода в домах есть, пользоваться ей нельзя.

Проблемой стал невыносимый запах, который она несет. По словам местных жителей, из кранов потекла какая-то техническая смесь.

«Даже маслянистые пятна оставались на руках, на посуде. И очень вонючая, невозможно было дышать», - посетовала жительница Каменки Татьяна Карасева.

Жидкость с запахом то ли бензина, то ли солярки стала поступать в многоэтажные дома на улицах Дружбы и Космонавтов. В них проживают сотни людей, которые платят немалые деньги за горячую воду, но не получают качественных услуг.

Граждане устроили собрание и пригласили представителя ресурсоснабжающей организации, которой является Каменская горэлектротеплосеть. Почему из кранов идет вонючая жидкость, сразу стало понятно.

«В каком-то доме, скорее всего, теплоноситель с отопления попал в горячую воду и прошел по системе. Поэтому запах этот появился», - объяснил директор МУП «Каменская горэлектротеплосеть» Евгений Аракчеев.

По его словам, как только о проблеме узнали, сразу начали сливать жидкость, промывали систему, но вода все еще идет с душком. Жителей домов успокаивают и обдумывают, как произвести перерасчет за поставку ресурса, не отвечающего требованиям.

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Гость||

Выход есть! Повысить цены на горячую воду...

Гость||

Вот Мельниченко приедет, задаст вам.

Имя: Гость
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