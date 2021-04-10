В Мокшане учительнице-пенсионерке отказали в компенсации оплаты ЖКУ

10.04.2021 | 13:36

Жительница Мокшанского района, 34 года проработавшая педагогом, обратилась в суд за защитой своих прав.

В 2020 году женщина обратилась в управление образования районной администрации с просьбой о выплате ей компенсации оплаты жилья, отопления и освещения. Эти меры поддержки предусматривает для сельских педагогов региональный закон.

Женщина с 1987 года работала в сельских школах Мордовии преподавателем математики и физики, затем - учителем начальных классов, а с 2017-го по 2020-й была воспитателем детского сада в Пензенской области. Она считала, что имеет полное право на компенсацию, но получила отказ. Чиновники объяснили, что в Пензенской области она проработала педагогом всего 3 года, а нужно - не менее 10.

Пожилая учительница обратилась в суд, который встал на ее сторону. Дело в том, что право на меры поддержки педагогам-пенсионерам, имеющим стаж работы в селах и поселках не менее 10 лет, предоставляет федеральное законодательство. Оно не ограничивается требованием общего стажа работы только в определенном субъекте Российской Федерации.

Соответственно, нахождение сельских образовательных организаций, где педагог должен отработать не менее 10 лет, не ограничено территорией только Пензенской области.

Суд обязал районное управление образования предоставить педагогу меры денежную компенсацию оплаты жилого помещения, отопления и освещения с 31 июля 2020 года.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам оставила ее без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.