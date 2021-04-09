В Спутнике готовятся в мае пустить речной трамвай

09.04.2021 | 15:35

Новый сезон в Городе Спутнике обещает быть удивительным и интересным. Администрация парка Спутника готовит сюрпризы жителям и гостям микрорайона.

Уже идут работы по строительству нового пандуса с набережной на тропу здоровья «Ритм». Спуск будет расположен неподалеку от пересечения улицы Алой с Прибрежным бульваром. С возведением пандуса новые маршруты появятся у любителей велосипедов и самокатов.

Еще привлекательнее в новом сезоне будет выглядеть пляж Спутника. Как всегда, будет обновлен песок - несколько тонн привезут в мае. На территории появятся новые кабинки для переодевания, душевые, теневые навесы, новые зоны для спорта, в том числе для стритбола. «Фишкой» сезона станет открытие бассейна между вторым коктейль-баром и вейк-парком.

Продолжится установка арт-объектов. На территории детского парка появится большой скворечник - символ того, что в Спутнике очень любят птиц. Кстати, День птиц в микрорайоне проходит ежегодно - воспитанники детских садов вместе с родителями вешают кормушки на аллее.

Главным событием сезона может стать открытие движения по Суре. Администрация парка уже провела успешные переговоры с предпринимателями из Ростова-на-Дону.

Планируется, что в Пензу будут привезены три речных трамвайчика. 9 мая они начнут курсировать между Спутником и набережной Пензы. Предварительно сообщается, что график движения - каждый час, вместительность - 18 пассажиров. Таким образом, Спутник станет еще доступнее для посещения и комфортного отдыха.

Расписание мероприятий публикуется на сайте penza-sputnik.ru в разделе «Афиша».