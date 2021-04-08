Общество

Пензенцам показали эскизы благоустроенных зеленых зон

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Пензенцам показали, как могут выглядеть известные в городе места после благоустройства. Снимки эскизов размещены на странице мэрии в социальной сети Instagram.

Пользователям предложили оценить, как преобразятся зона отдыха у Арбековских прудов, лестница к Спасо-Преображенскому монастырю, скверы за «Воейковым», имени В. Г. Белинского.

Благоустройство всех этих общественных территорий вынесено на голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Всего в областном центре в перечень для обновления вошло 25 зон. Планируется сделать презентацию проектов, на которой горожане смогут обсудить предлагаемое благоустройство с архитекторами.

Встречу организуют в администрации Пензы.

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Источник — фото instagram.com/adm_penza
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Гость||

Собрание утопий.

Гость||

Сказки, русско-мордовские, не народные, чиновничьи! Оплата за иллюстрации этих сказок из народного бюджета?

Гость||

Красная зона и черная зона - это понятно. А зеленая, это как?

Гость||

Зеленая зона - это черная дыра в бюджете.

Гость||

Опять уродцы фонари-виселицы!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.04.2021 14:09|

Опять уродцы фонари-виселицы!

Да чтож это такое в самом деле! Теперь что, по всему городу будут виселицы расставлены? Предел фантазии у архитекторов?

Гость||

Гость писал(a):

Да чтож это такое в самом деле! Теперь что, по всему городу будут виселицы расставлены? Предел фантазии у архитекторов?
Иоффе - жил, Иоффе - жив, Иоффе - будет жить!

Гость||

Надо немедленно остановить все эти коррупционные проекты до новых выборов!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Благоустройство всех этих общественных территорий вынесено на голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Кто-то вообще ещё верит во всё это? У памятника первопоселенцу на смотровой площадке даже кусты банально уже 10 лет постричь не могут, а тут такие наполеоновские планы... Хотя после того как лет семь назад снесли там магазин цветочный обещали благоустройство этой территории. Вот до сих пор ждём...

Гость||

Гость писал(a):

Иоффе - жил, Иоффе - жив, Иоффе - будет жить!
"Вы будете жить в парке!" Ни когда не прощу этой мрази этот слоган.

Гость||

Гость писал(a):

младшего сына Данилы
Надеемся, что к этому времени Младший поросенок будет под шконкой в соседней камере с папанькой!

Гость||

Гость писал(a):

Иоффе - жил, Иоффе - жив, Иоффе - будет жить!

"Вы будете жить в парке!" Ни когда не прощу этой мрази этот слоган.

За одно только это их всех надо бы пристроить на новые фонари, которые так "пришлись по вкусу" горожанам. Хотя дело-то конечно совсем не в фонарях...

Гость||

На одном фото - как на Манежной в Москве.

Гость||

Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://srt.vg/trax

Имя: Гость
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