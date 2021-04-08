Пензенцам показали эскизы благоустроенных зеленых зон

08.04.2021 | 13:41

Пензенцам показали, как могут выглядеть известные в городе места после благоустройства. Снимки эскизов размещены на странице мэрии в социальной сети Instagram.

Пользователям предложили оценить, как преобразятся зона отдыха у Арбековских прудов, лестница к Спасо-Преображенскому монастырю, скверы за «Воейковым», имени В. Г. Белинского.

Благоустройство всех этих общественных территорий вынесено на голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Всего в областном центре в перечень для обновления вошло 25 зон. Планируется сделать презентацию проектов, на которой горожане смогут обсудить предлагаемое благоустройство с архитекторами.

Встречу организуют в администрации Пензы.