Общество

В Пензе центр СПИД хотят разместить на территории больницы КИМ

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В феврале 2014 года торжественно открыли новенький областной центр специализированных видов медпомощи. Тогда он считался современным и большим, но теперь его территорию увеличивают.

Главный врач Сергей Рыбалкин рассказал, что пока идет оформление земельного участка. Несколько лет назад там снесли дом, скоро такая судьба постигнет и здание военкомата на углу улицы Куйбышева. На освободившейся площадке появится второй въезд в КИМ и еще один корпус.

«Как только мы оформляем землю, мы делаем вариант проекта, выходим с предложениями. Здесь же вариант того, чтобы разместить и центр СПИД, который у нас по всей Пензе гуляет (уже третье или четвертое место)», - сообщил Сергей Рыбалкин.

Это планы. А новая клинико-диагностическая лаборатория у центра появится уже к концу года. Ее начинали возводить еще 11 лет назад. С подрядчиком возникли проблемы и объект заморозили. Пандемия показала: обойтись без современной лаборатории очень сложно. Теперь из бюджета на нее выделяется 160 миллионов рублей.

«Люди будут получать высококлассное обследование в очень сжатые сроки, на хорошем оборудовании, что позволит делать диагностику быстро и проводить контроль за лечением», - отметил Сергей Рыбалкин.

Документацию на лабораторию изменили с учетом современных требований. Строительные работы уже начались.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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