Общество

В Пензе предпринимательнице отказали в выплате части пособия

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В Пензе женщина через суд добилась выплаты ей части пособия по беременности и родам.

Региональное отделение Фонда соцстраха РФ отказало горожанке, являющейся индивидуальным предпринимателем, в выплате взносов по добровольному социальному страхованию, хотя в 2019 и 2020 годах она вносила необходимые суммы.

«В 2020 году женщина предоставила в ПРО ФСС свои листки нетрудоспособности в связи с беременностью и родами за период с октября 2019 года по март 2020-го. Однако в выплате пособия за период с октября по декабрь 2019 г. ей было отказано со ссылкой на наличие у заявительницы права на получение выплат лишь по истечении года, в котором были произведены необходимые страховые взносы, то есть за период с 1 января 2020-го», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Делать так было нельзя, потому что «разделение беременности и родов на самостоятельные составляющие противоречит нормам законодательства, определяющего страховой случай как совокупность «беременность и роды».

Застрахованная женщина должна получить пособие суммарно за весь период отпуска - 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов.

Прокурор Ленинского района Пензы подал в суд иск о взыскании недополученной суммы, и служители Фемиды встали на его сторону.

«Денежные средства предпринимателю перечислены», - добавила Светлана Артамонова.

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Эти дармоеды все наши перечисления готовы готовы только в свой карман засунуть

Гость||

Почему ответственных сотрудников не привлекают за халатность?

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