Общество

Пензенская область оказалась среди аутсайдеров рейтинга демографии

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Пензенская область оказалась в числе аутсайдеров демографического рейтинга регионов - 2021. Его опубликовало в понедельник, 5 апреля, агентство РИА Новости.

«За последние три года численность населения выросла в 21 российском регионе. Самый большой прирост был в Севастополе, Ингушетии и Ленинградской области, минимальный - в Еврейской автономной, Магаданской и Тамбовской областях. В трех субъектах Федерации численность населения практически не изменилась, в 44 - пошла на убыль», - сообщается в исследовании.

В числе регионов с максимальной убылью (в процентном соотношении) оказалась Пензенская область. Она заняла в рейтинге 79-е место (среди 85 субъектов РФ).

По данным на 1 января 2021 года, численность населения Пензенской области была 1 млн 290 тыс. 900 человек. Естественная убыль населения за 2018-2020 годы составила 28 700 человек (или 3,1%). Миграционная убыль - 12 100 человек.

Неблагоприятная демографическая ситуация складывается и в соседних регионах. Минимальная убыль среди субъектов РФ, которые граничат с Пензенской областью, зарегистрирована в Самарской. Она оказалась на 39-й строчке рейтинга. Ульяновская область - на 61-й, Саратовская - на 73-й, Мордовия - на 81-й. Тамбовская область замкнула список.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В числе регионов с максимальной убылью оказалась Пензенская область. Она заняла в рейтинге 79-е место
penzainform.ru писал(a):
Мордовия - на 81-й

Гость||

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А как же величие и поднял с колен?Рывки, прорывы, санкции нам только на пользу

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Гость писал(a):

А как же величие и поднял с колен?
вяличие и вставание с колен на карачки

Гость||

Кто в новостройках будет жить?....

Гость||

Машин на дорогах только все больше.

Гость||

А разве по-русски нельзя было назвать статью? Всё используют иностранные словечки, только от этого жизнь не улучшается и рождаемость не повышается.

Гость||

Тамбовская область по краней мере имеет хотя бы один плюс - хорошая экология. Для людей пенсионного возраста, едущих с северных регионов, и которым не нужна жара Краснодарского края, это неплохой вариант для жизни на пенсии.

Гость||

Насчет воробушек - вешайте кормушку зимой. У меня по 200 птиц прилетает .

Гость||

Гость писал(a):

разве по-русски нельзя было назвать статью?
заколебали вы поборники чистоты языка. Вы суп как называете, "Суп"? а должны звать похлебка. "Суп" это французское слово. Мойву покупали? а мойва это финское слово. Погуглите на досуге сколько слов заимствовано в русском языке.

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Имя: Гость
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