Пензенская область оказалась среди аутсайдеров рейтинга демографии

05.04.2021 | 09:55

Пензенская область оказалась в числе аутсайдеров демографического рейтинга регионов - 2021. Его опубликовало в понедельник, 5 апреля, агентство РИА Новости.

«За последние три года численность населения выросла в 21 российском регионе. Самый большой прирост был в Севастополе, Ингушетии и Ленинградской области, минимальный - в Еврейской автономной, Магаданской и Тамбовской областях. В трех субъектах Федерации численность населения практически не изменилась, в 44 - пошла на убыль», - сообщается в исследовании.

В числе регионов с максимальной убылью (в процентном соотношении) оказалась Пензенская область. Она заняла в рейтинге 79-е место (среди 85 субъектов РФ).

По данным на 1 января 2021 года, численность населения Пензенской области была 1 млн 290 тыс. 900 человек. Естественная убыль населения за 2018-2020 годы составила 28 700 человек (или 3,1%). Миграционная убыль - 12 100 человек.

Неблагоприятная демографическая ситуация складывается и в соседних регионах. Минимальная убыль среди субъектов РФ, которые граничат с Пензенской областью, зарегистрирована в Самарской. Она оказалась на 39-й строчке рейтинга. Ульяновская область - на 61-й, Саратовская - на 73-й, Мордовия - на 81-й. Тамбовская область замкнула список.