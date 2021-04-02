Общество

В Пензенской области 307 ветеранов войны получат по 10 тысяч рублей

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В Пензенской области в апреле ежегодную выплату в размере 10 000 рублей, приуроченную ко Дню Победы, получат 307 ветеранов войны (из них 30 человек - пенсионеры силовых ведомств), в том числе 61 инвалид и 246 участников.

Деньги выплатит тот орган, который производит пенсионное обеспечение, то есть пенсионный фонд или силовое ведомство. Для лиц, которые получают одновременно две пенсии от разных ведомств - пенсию за выслугу лет (по инвалидности) в силовом ведомстве и страховую пенсию (без фиксированной выплаты) по линии ПФР, - ежегодная выплата осуществляется пенсионным фондом.

Заявление на выплату подавать не надо: она будет установлена по документам, имеющимся на 1 апреля 2021 года в распоряжении органов, занимающихся пенсионным обеспечением.

«Если граждане не реализовали свое право на получение ежегодной выплаты в связи со смертью после указанной даты, она наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

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Гость||

лекарства за 1000 руб многие стоят а что такое 10000 руб человеку которму их нужно очень много из за старости глубокой

Гость||

Позор

Гость||

Гость писал(a):

сть|02.04.2021 09:26|

Позор

У них пенсии то 40 000 рублей им выше крыши

Гость||

Лицемеры (( выборы скоро.

Гость||

Как это наш патриот такие деньжищи согласился выплатить? А себе на премию? Обязательно как дурачок попрусь с фото деда в одном строю с нашими руководителями. А то вдруг скажут что не патриотично настроенный элемент. И вообще запад во всём виноват, вот вот и наступать начнёт. Умрём все до одного за наших чиновников и олигархов! Пускай они и дольше воруют спокойно , народ готов за них в окопах вшей кормить.

Имя: Гость
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