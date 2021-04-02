Горводоканал начал наводить порядок после земляных работ

Пензенское ООО «Горводоканал» уделяет особое внимание восстановлению благоустройства после проведения земляных работ.
При наступлении благоприятных погодных условий предприятие сразу приступает к приведению в порядок тех мест, где осенью и зимой на сетях водоснабжения и водоотведения шла аварийно-восстановительная деятельность.
В четверг, 1 апреля, подрядная организация начала ремонт проезжей части улицы Окружной. Этот объект стал одним из первых, поскольку причинял массу неудобств автомобилистам.
На первом этапе производится фрезерование и щебенение, затем начнется этап асфальтировки.
Всего в перечне объектов - более 200 адресов. График работ утвержден, завершить благоустройство планируется до 1 мая.
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