Горводоканал начал наводить порядок после земляных работ

02.04.2021 | 11:34

Пензенское ООО «Горводоканал» уделяет особое внимание восстановлению благоустройства после проведения земляных работ.

При наступлении благоприятных погодных условий предприятие сразу приступает к приведению в порядок тех мест, где осенью и зимой на сетях водоснабжения и водоотведения шла аварийно-восстановительная деятельность.

В четверг, 1 апреля, подрядная организация начала ремонт проезжей части улицы Окружной. Этот объект стал одним из первых, поскольку причинял массу неудобств автомобилистам.

На первом этапе производится фрезерование и щебенение, затем начнется этап асфальтировки.

Всего в перечне объектов - более 200 адресов. График работ утвержден, завершить благоустройство планируется до 1 мая.