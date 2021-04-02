«Дамате» стала призером премии «Хрустальная пирамида - 2021»

02.04.2021 | 12:58

Во вторник, 30 марта, на IX практическом HR-форуме «Мотивация 2021: уроки кризиса и HR-решения для повышения эффективности персонала и роста эффективности организации» состоялось награждение призеров премии за достижения в области развития корпоративной культуры и мотивации сотрудников «Хрустальная пирамида - 2021».

Первое место в номинации «Лучшая программа well-being» заняла группа компаний «Дамате» - единственный участник из сферы АПК, презентовавший свои результаты и достижения в работе с персоналом.

На торжественной церемонии награждения заместитель генерального директора ГК «Дамате» Полина Коннова представила результаты проекта. Она продемонстрировала достижения в сфере подбора и развития сотрудников, а также программы лояльности, направленные на повышение качества жизни персонала.

Авторитетные специалисты признали проект ГК «Дамате» и подчеркнули «эффективный и системный подход к организации подбора и обучения персонала, а также развитию экосистемы well-being для сотрудников.

«Нас радует, что профессиональное жюри высоко оценило программы компании в области социальных инициатив. «Дамате» с момента основания вкладывает значительные средства на создание и развитие системы благополучия персонала, выстраивает комплексные программы человекоцентричной экосистемы для создания комфортных рабочих мест и улучшения качества жизни работников и их семей.

С этой целью два года назад мы запустили специальные программы лояльности, направленные на повышение вовлеченности и удовлетворенности сотрудников. Все это уже приносит достойные результаты, и мы будем продолжать развитие экосистемы well-being», - отметил генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

В прошлом году «Дамате» вложила более 280 рублей в социальную политику для персонала - на 17% больше, чем в 2019-м. По последним опросам сотрудников, 70% не видят у «Дамате» конкурентов, а 90% готовы рекомендовать работу в компании другим соискателям.

Премия «Хрустальная пирамида» была учреждена в 2011 году оргкомитетом саммита HR-директоров для распространения лучшего опыта управления персоналом, а также для поощрения внедрения компаниями передовых методов и технологий в области кадрового менеджмента.

«Хрустальная пирамида» присуждается ежегодно. В этом году в ней в общей сложности приняли участие 38 номинантов - как российских, так и зарубежных компаний. Отбор и выдвижение номинантов проводится голосованием членов сообщества саммита HR-директоров и оценки членами жюри премии. В состав жюри входят известные директора по персоналу и руководители компаний, эксперты кадрового рынка.

Призерами премии становятся лучшие HR-руководители, авторы HR-проектов, консультанты и организации, которые вносят заметный вклад в развитие HR-менеджмента в России и СНГ.