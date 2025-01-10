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Общество

В Пензенской области учрежден конкурс среди госслужащих

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В Пензенской области раз в 3 года будет проводиться конкурс среди государственных гражданских служащих. Соответствующий указ губернатора размещен на сайте правительства.

Цели состязания - повышение престижа госслужбы, распространение передового опыта и поддержка профессионалов, достигших высоких результатов и внесших значительный вклад в развитие области.

К участию будут допускаться служащие со стажем не менее 3 лет, не имеющие дисциплинарных взысканий за предшествующий год. Рекомендовать их станут руководители государственных органов.

Конкурсанты должны представить свои проекты по развитию отрасли, повышению эффективности управления, улучшению качества деятельности ведомства или служащих.

Победителям, занявшим призовые места, присвоят звание «Лучший государственный гражданский служащий Пензенской области». Кроме того, им выплачивается денежное вознаграждение: за I место - 34 500 рублей, за II - 23 000, за III - 11 500 рублей.

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