В Пензе большегрузы смогут ездить только по трем маршрутам

31.03.2021 | 15:41

С четверга, 1 апреля, в Пензе вводится ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Большегрузы должны будут двигаться по трем отведенным маршрутам.

Первый из них проходит через проспект Победы, улицу Тернопольскую, проспект Строителей, улицы 8 Марта, Карпинского, Окружную, Дизельную, 3-й проезд Бурмистрова с выходом на улицу 40 лет Октября.

Второй путь пролегает по улицам Терновского, Баумана, Свердлова, Калинина, Окружной, Карпинского, проспекту Победы, улицам Луначарского, Чаадаева и приводит к Кордону Сурка.

Третий маршрут ведет от улицы Аустрина по Литвинова, Байдукова, проезду Байдукова, улицам Гагарина и Ленина, проспекту Победы, улицам Карпинского, Окружной, Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова и заканчивается на улице 40 лет Октября.

Ограничения будут действовать до 30 апреля включительно. Они не распространяются на пассажирские автобусы, перевозки продуктов, лекарств, топлива и грузов, необходимых для ликвидации последствий ЧС, а также на транспортировку дорожно-эксплуатационной техники и на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти.