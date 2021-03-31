Общество

В Кузнецке для реконструкции сквера вырубили деревья

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Власти Кузнецка объяснили, почему вырубают деревья в сквере Радищева. Ранее местные жители в соцсетях высказывали обеспокоенность судьбой этого места и его обитателей.

«Сегодня снова пилят березы в этом злополучном сквере, уничтожают гнезда беззащитных птиц», - написал один из участников сообщества «Подслушано в Кузнецке» 27 марта.

Глава администрации города Сергей Златогорский напомнил, что сквер благоустроят на средства федерального гранта.

«Сквер Радищева уходит в ремонт, отдефектованные деревья будут убираться, их заменят на новые. Всему есть свой период жизни, свой срок. Такая работа была предварительно проведена. Просто так рубить никто ничего не будет, а скверу требуется обновление», - пояснил мэр.

В 2018 году Кузнецк уже побеждал во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов. На средства гранта благоустроили центральную его часть.

Однако не всех местных жителей устроил результат.

«По проекту (сквер Радищева. - Прим. ред.) станет краше, чем был», - написал один из жителей города.

«Судя по Комсомольской, краше только на бумаге», - ответила ему недовольная обликом Кузнецка горожанка.

В мэрии гражданам рекомендовали записываться на прием главы администрации, который проходит раз в месяц, или пользоваться интернет-приемной.

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