Общество

В Кузнецке за неделю выявили почти 50 случаев коронавируса

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В Кузнецке резко выросло число носителей коронавируса. В понедельник, 29 марта, тему обсудили на совещании в местной администрации.

Начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения города Александр Климов доложил, что всего в городе зарегистрировано 556 случаев заражения, за прошедшую неделю были выявлены 48 (в том числе 6 среди детей).

Амбулаторное лечение сейчас проходят 64 человека с COVID-19 (58 взрослых и 6 детей).

«Пневмонии было зарегистрировано 25 случаев (1 ребенок), ОРВИ - 349», - уточнил Климов.

Первый компонент вакцины от коронавируса ввели 2 697 кузнечанам, ревакцинацию прошли 2 473.

«На карантине находится одна группа детского сада № 24. В детских садах отсутствуют 4,9% воспитанников и 2,8% воспитателей (14 человек). По школам отсутствуют 2,4% учеников (223) и 0,8% педагогов (5)», - пояснил Климов.

По его словам, количество пропусков среди детей и подростков по сравнению с предыдущими неделями снизилось. Коронавирус стали чаще выявлять у людей старшего возраста.

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