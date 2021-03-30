Общество

Лечение от COVID-19 проходят 150 жителей Заречного

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В понедельник, 29 марта, на оперативном совещании в администрации Заречного обсуждалась ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщила руководитель межрегионального управления № 59 ФМБА России Людмила Куликова, заболеваемость COVID-19 остается на уровне прошлой недели.

По данным, опубликованным на сайте мэрии закрытого города, на этот день с коронавирусной инфекцией борются 150 человек. 46 пациентов находятся в стационаре в Заречном, 7 - в Пензе, еще 97 проходят лечение амбулаторно.

В общей сложности с начала эпидемии коронавирусной инфекции насчитывается 2 263 заболевших зареченцев.

Всего с 22 по 29 марта в закрытом городе подтверждено 56 случаев COVID-19.

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Гость||

Да там врачей уж не осталось муниципальных, одни платные кабинеты, все с теми же неучами, жееесть

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