Лечение от COVID-19 проходят 150 жителей Заречного

30.03.2021 | 09:42

В понедельник, 29 марта, на оперативном совещании в администрации Заречного обсуждалась ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщила руководитель межрегионального управления № 59 ФМБА России Людмила Куликова, заболеваемость COVID-19 остается на уровне прошлой недели.

По данным, опубликованным на сайте мэрии закрытого города, на этот день с коронавирусной инфекцией борются 150 человек. 46 пациентов находятся в стационаре в Заречном, 7 - в Пензе, еще 97 проходят лечение амбулаторно.

В общей сложности с начала эпидемии коронавирусной инфекции насчитывается 2 263 заболевших зареченцев.

Всего с 22 по 29 марта в закрытом городе подтверждено 56 случаев COVID-19.