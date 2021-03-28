Обнародована география новых случаев коронавируса в области

28.03.2021 | 12:16

В воскресенье, 28 марта, в региональном оперативном штабе подтвердили 102 новых случая COVID-19, выявленных в Пензенской области за сутки.

Среди новых пациентов 11 детей в возрасте от 5 до 15 лет.

В Пензе прибавилось 32 заразившихся, в Заречном - 7, в Мокшанском районе - 14, в Кузнецком - 13.

7 пациентов зарегистрировано в Никольском, 6 - в Шемышейском, 5 - в Бессоновском, 3 - в Нижнеломовском, по 2 - в Городищенском, Каменском, Тамалинском, Пензенском, по 1 - в Сосновоборском, Малосердобинском, Наровчатском, Земетчинском, Пачелмском, Камешкирском и Башмаковском районах.

Общее количество случаев коронавируса в области составило 41 712, в том числе 3 839 - у несовершеннолетних жителей.