Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 мар 2021|13:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |

Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в области

Печать

В воскресенье, 28 марта, в региональном оперативном штабе подтвердили 102 новых случая COVID-19, выявленных в Пензенской области за сутки.

Среди новых пациентов 11 детей в возрасте от 5 до 15 лет.

В Пензе прибавилось 32 заразившихся, в Заречном - 7, в Мокшанском районе - 14, в Кузнецком - 13.

7 пациентов зарегистрировано в Никольском, 6 - в Шемышейском, 5 - в Бессоновском, 3 - в Нижнеломовском, по 2 - в Городищенском, Каменском, Тамалинском, Пензенском, по 1 - в Сосновоборском, Малосердобинском, Наровчатском, Земетчинском, Пачелмском, Камешкирском и Башмаковском районах.

Общее количество случаев коронавируса в области составило 41 712, в том числе 3 839 - у несовершеннолетних жителей.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте