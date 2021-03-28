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Общество

Как и ожидалось: участки в Лебедевке затопило из-за снежного полигона

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Лебедевку топит: растаявший снег идет на участки. Замерзая, он не дает людям выйти из домов.

Это обнаружила дочь пенсионерки, которая живет на улице Ворошилова. Она приехала проведать мать, только зайти внутрь оказалось сложно.

«У нас весенний паводок. Каждый год нас топит, потому что наши три дома находятся в низине. Мы несколько раз обращались к главе администрации сельсовета. Он сказал: я что, буду приезжать в дом и откачивать воду?» - рассказала пензячка Валентина Козлова.

В итоге чиновник дал распоряжение, и коммунальщики привезли несколько мешком с песком. Помогли они слабо.

«Углубить траншею, прочистить трубы, проложить трубу соответствующего диаметра, но это летом. А личная просьба - чтобы сюда к маме привезли какое-то количество песка», - поделилась ожиданиями Валентина.

Песок нужен, чтобы участок оказался выше нынешнего уровня. Иначе вода продолжит разливаться по надворным постройкам.

«Здесь туалет у нас, бывшая конюшня и выход в огород. Все двери закрыты, блокированы, потому что везде кругом вода», - пояснила женщина.

На льду растянулась сестра Валентины Васильевны, она получила перелом ноги.

«У нас дом в низинке, и когда пойдет таяние, вся вода потечет к нам», - добавила жительница Лебедевки Галина Катышева.

Жители села еще в январе били тревогу. Грязный снег с улиц Пензы несколько лет свозят грузовиками на окраину населенного пункта. Когда он тает, то попадает в речку, та выходит из берегов. Но жалобы остаются неуслышанными.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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